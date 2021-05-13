ДБР назвало причини авіакатастрофи літака Ан-26 на Харківщині

Державне бюро розслідувань назвало обставини і причини падіння військового літака АН-26 поблизу Чугуєва Харківської області 25 вересня 2020 року, внаслідок якого загинули 26 військових.

Начальник відділу слідчого управління ДБР Вадим Приймачок 13 травня розповів про остаточні результати розслідування кримінального провадження.

За його словами, основні причини трагедії, за висновками трагедії, такі:

незаконне допущення до польотів у складі екіпажу курсантів, які не завершили відповідну Програму підготовки;

незаконне надання керівником польотів дозволів на посадку-зліт літака Ан-26Ш «конвеєрним» способом;

ненадання керівником польотами практичної допомоги непідготовленому екіпажу під час відмови двигуна на літаку;

видання документів, які дозволяли вправи, не передбачені Керівництвом льотної експлуатації літаків АН-26, які не забезпечували безпеку польотів;

систематична організація польотів із більшою ніж дозволено кількістю курсантів на борту;

незаконні дозволи на польоти у нічний час без необхідної кваліфікації командира екіпажу.

Слідчий наголосив, що основною причиною трагедії став незаконний дозвіл на зльоти літака конвеєрним способом.

«У зв’язку з тим, що відбувався зліт конвеєром, вказана поломка не змогла бути виявлена екіпажем своєчасно, а була виявлена на етапі зльоту, при швидкості, яка вже не дозволяла здійснити посадку, оскільки в даному випадку могли бути непередбачувані наслідки», – сказав Приймачок.

За його словами, як вбачається з матеріалів розслідування, дії підозрюваних по організації й проведення навчальних польотів із курсантами «фактично були спрямовані на економію часу польотів і палива, якого явно не вистачало для задоволення навчальних потреб».

Приймачок повідомив, що за період слідства слідчі ДБР провели близько 150 експертиз, допитали понад 70 свідків і 29 потерпілих.

6 травня Офіс генерального прокурора повідомив про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом катастрофи літака Ан-26 поблизу Чугуєва Харківської області 25 вересня 2020 року, внаслідок якої загинуло 26 військових.

Шістьох військовослужбовців «підозрюють у незабезпеченні безпеки польотів на ввірених їм напрямках, порушенні правил підготовки та проведення польотів, а також недбалому ставленні до військової служби».

Серед підозрюваних – командувач Повітряних сил Збройних сил України, колишній командир військової частини А4104 і двоє його заступників, колишній керівник польотами на аеродромі «Чугуїв» і на той час виконувач обов’язків начальника Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

На даний час підозрювані та їхні захисники знайомляться із матеріалами кримінального провадження, яке налічує понад 60 томів, додали в прокуратурі.

За результатами буде ухвалене рішення про вручення обвинувальних актів підозрюваним і направлення їх до суду для розгляду по суті.

Ввечері 25 вересня 2020 року літак Повітряних сил ЗСУ Ан-26 впав біля Чугуєва Харківської області за два кілометри від військового аеродрому.

На борту літака 1977 року виробництва було 27 людей – військові льотчики та курсанти університету Повітряних сил імені Кожедуба. Вижив лише один курсант.

ДБР повідомляло, що попередньо перевіряє чотири версії авіакатастрофи на Харківщині.