Катастрофа Ан-26 під Чугуєвом: ДБР повідомило про підозру ще трьом людей

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру ще трьом людям у зв’язку з катастрофою літака Ан-26, йдеться в повідомленні бюро 30 квітня.

Повідомлення про підозру в порушенні правил підготовки та проведення польотів і недалому ставленні до військової служби отримали:

заступник командира військової частини А4104, де сталася катастрофа

заступник командира вказаної військової частини з льотної підготовки

Третій підозрюваний у недбалому ставленні до військової служби – депутат обласної ради, який на час катастрофи виконував обов’язки начальника Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Як зазначають у бюро, підозрюваним вручили клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту.

«На початку травня 2021 року вже планується завершення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, після чого підозрюваним, їх захисникам та потерпілим буде надано матеріали провадження для ознайомлення», – йдеться в повідомленні.

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ДБР у грудні 2020 року повідомило про підозру трьом людям у зв’язку з катастрофою Ан-26, у тому числі – командувачу Повітряних сил Збройних сил України.

Ввечері 25 вересня 2020 року літак Повітряних сил ЗСУ Ан-26 впав біля Чугуєва Харківської області за два кілометри від військового аеродрому.

На борту літака 1977 року виробництва було 27 людей – військові льотчики та курсанти університету Повітряних сил імені Кожедуба. Вижив лише один курсант.

ДБР повідомило, що попередньо перевіряє чотири версії авіакатастрофи на Харківщині.

У грудні 2020 року трьом військовим службовим особам, підозрюваним у кримінальному провадженні за фактом катастрофи літака Ан-26 під Харковом, в результаті якої загинуло 26 військовослужбовців, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.