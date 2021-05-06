ОГП: розслідування катастрофи Ан-26 на Харківщині завершене

Офіс генерального прокурора повідомляє про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом катастрофи літака Ан-26 поблизу Чугуєва Харківської області 25 вересня 2020 року, внаслідок якої загинуло 26 військових.

Як йдеться в оприлюдненому 6 травня повідомленні, шістьох військовослужбовців «підозрюють у незабезпеченні безпеки польотів на ввірених їм напрямках, порушенні правил підготовки та проведення польотів, а також недбалому ставленні до військової служби».

Серед підозрюваних – командувач Повітряних сил Збройних сил України, колишній командир військової частини А4104 і двоє його заступників, колишній керівник польотами на аеродромі «Чугуїв» і на той час виконувач обов’язків начальника Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що військові службові особи допустили неналежну підготовку та затвердження документів щодо умов експлуатації повітряного судна з непередбаченим Керівництвом з льотної експлуатації зльотом з «конвеєра» та щодо порядку здійснення льотної підготовки курсантів. Також вони неналежно здійснювали контроль за рівнем підготовки пілотів-інструкторів та навчальним процесом і дотриманням заходів безпеки під час виконання навчальних польотів», – йдеться в повідомленні.

За даними ОГП, ці порушення мали системний характер і були допущені на стадії підготовки до польотів, «оскільки на борту літака перебували особи, які взагалі не повинні там бути, на стадії здійснення польоту, який був дозволений із порушенням правил експлуатації літального апарату та правил здійснення польотів, а також на стадії, коли сталася кризова ситуація. Керівництвом польотів не було вжито достатніх адекватних заходів для уникнення авіакатастрофи».

На даний час підозрювані та їхні захисники знайомляться із матеріалами кримінального провадження, яке налічує понад 60 томів, додали в прокуратурі.

За результатами буде ухвалене рішення про вручення обвинувальних актів підозрюваним і направлення їх до суду для розгляду по суті.

Ввечері 25 вересня 2020 року літак Повітряних сил ЗСУ Ан-26 впав біля Чугуєва Харківської області за два кілометри від військового аеродрому.

На борту літака 1977 року виробництва було 27 людей – військові льотчики та курсанти університету Повітряних сил імені Кожедуба. Вижив лише один курсант.

ДБР повідомило, що попередньо перевіряє чотири версії авіакатастрофи на Харківщині.