У ДБР назвали «перезавантаженням» відомства останні 8 місяців роботи

У Державному бюро розслідувань назвали перезавантаженням відомства останні вісім місяців роботи.

«З початку року ми будуємо сильний, незалежний та ефективний правоохоронний орган. Ми організували діяльність підрозділів, налагодили взаємодію з правоохоронними органами та формуємо нову організаційну структуру. Ми маємо сильний спецназ, принципових слідчих та досвідчених оперативників», – цитує пресслужба ДБР виконувача обов’язків голови бюро Олександра Соколова.

У відомстві вказують, що завдяки змінам до закону про ДБР суттєво підвищилася «загальна ефективність здійснення» досудових розслідувань.

«За 8 місяців ДБР розпочато досудове розслідування у понад як 12 893 провадженнях, повідомлено про підозру 1 653 особам, складено обвинувальні акти у 2 342 провадженнях і у 800 справах законної сили набули обвинувальні вироки. За перші 8 місяців 2020 року було встановлено збитків на понад 228 млн грн та відшкодовано понад 10 млн грн», – йдеться в повідомленні.

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27 грудня 2019 року Верховна Рада ухвалила в цілому закон про внесення змін до Закону України «Про Державне бюро розслідувань» щодо удосконалення діяльності відомства. 5 лютого 2020 року указом президента було затверджено нову структуру Державного бюро розслідувань. Внесені зміни дозволили ДБР затвердити новий штатний розпис. У центральному апараті ДБР були утворені нові структурні підрозділи, в тому числі Головне оперативне управління, Головне слідче управління та Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках.