Суд відмовив у задоволенні позову Труби про незаконність його звільнення з посади директора ДБР

Верховний суд відмовив Роману Трубі в задоволенні позову про незаконність його звільнення з посади директора Державного бюро розслідувань, повідомила пресслужба суду у п’ятницю.

«Верховний суд відмовив у задоволенні позовних вимог Романа Труби, який просив визнати протиправним і нечинним указ президента від 27 грудня 2019 року... про його звільнення з посади директора ДБР», – йдеться в повідомленні.

В суді уточнили: таке рішення 12 червня ухвалила колегія суддів Касаційного адміністративного суду, розглянувши в судовому засіданні справу за позовом Труби до президента України Володимира Зеленського.

27 грудня 2019 року президент Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора Державного бюро розслідувань. Народний депутат від «Слуги народу» Ірина Венедіктова була призначена на посаду в.о. директора ДБР. Пізніше її призначили генпрокурором, а в.о. голови ДБР став Олександр Соколов.

Роман Труба оскаржив своє звільнення з посади.

Звільнення директора ДБР передбачене законом про перезавантаження Державного бюро розслідувань, який 24 грудня 2019 року повернувся до Верховної Ради з підписом президента. Згідно з текстом законопроєкту, директора ДБР призначає президент за поданням конкурсної комісії без подання прем’єр-міністра.

Державне бюро розслідувань – правоохоронний орган, створений для розслідування злочинів (у тому числі корупційних, не підслідних НАБУ) високопосадовців, суддів, співробітників Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, експрезидентів та членів уряду.