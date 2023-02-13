Заочні підозри оголошено низці колаборантів у Маріуполі, серед яких і призначений окупантами РФ «мер» – ДБР

Державне бюро розслідувань заочно повідомило про підозри колаборантам із Маріуполя, серед яких призначений окупантами так званий «мер» захопленого та зруйнованого російськими військами міста, повідомила у понеділок пресслужба відомства.

Повідомляється, що крім так званого «мера», заочну підозру оголошено працівнику Маріупольського слідчого ізолятору та 10 колишнім правоохоронцям, які наразі працюють на окупаційну адміністрацію.

«Після захоплення міста правоохоронець, раніше вже судимий за сприяння терористичній організації, добровільно обійняв посаду так званого «голови адміністрації міста Маріуполя». Наразі він під керівництвом загарбників організовує роботу органів окупаційної влади. Інший зрадник – працівник слідчого ізолятора, пропустив на територію СІЗО представників збройних формувань РФ. Ув’язненні, які погодилися підтримати окупаційний режим, були звільнені з СІЗО, доля інших невідома…За активну співпрацю з окупантами підозрюваний обійняв посаду керівника слідчого ізолятору так званої «державної служби виконання покарань міністерства юстиції «ДНР», – йдеться в повідомленні.

Також встановлено, що протягом 2022 року 10 працівників різних підрозділів правоохоронних органів в Донецькій області перейшли на бік РФ та почали працювати на окупаційну владу.

«Вони добровільно обійняли посади у незаконно створених органах на тимчасово захопленій території Донецької області, а саме «підрозділах міліції ДНР Маріупольського району», – розповіли у ДБР.

Так званому «меру» заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності, працівнику СІЗО – у державній зраді, експравоохоронцям – у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Російські ЗМІ у січні повідомляли, що окупаційним «мером» Маріуполя став Олег Моргун, а перед тим був Костянтин Іващенко.