«З’ясовуємо» – ДБР про інформацію від Федерації профспілок про обшуки

У центральному управлінні Державного бюро розслідувань наразі не можуть прокоментувати інформацію, поширену пресслужбою Федерації профспілок України щодо обшуків, які там буцімто здійснює ДБР із 9:30 середи.

«З’ясовуємо інформацію», – повідомили у ДБР.

Водночас у територіальному управлінні Державного бюро розслідувань у місті Києві заявили, що підрозділ не проводить обшуків у Будинку профспілок. І додали, що остаточну інформацію матиме центральне управління.

У Федерації профспілок України заявили, що ДБР проводить обшуки в Будинку профспілок із 9:30 ранку середи.

«У кабінеті обраного вчора на VIIІ з’їзді Федерації профспілок України голови ФПУ Григорія Осового, правовому та майновому департаментах без пред’явлення будь-яких звинувачень», – інформує пресслужба ФПУ.

На з’їзді Федерації професійних спілок України 25 травня очільником повторно обрали Григорія Осового.