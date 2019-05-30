ДБР розслідує падіння гелікоптера на Рівненщині

Слідчі Хмельницького територіального управління Державного бюро розслідування розслідують обставини падіння військового гелікоптера Мі-8 на Рівненщині. Про це повідомили у ДБР.

«Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює військова прокуратура Рівненського гарнізону. За попередньою інформацією, у військовій частині А2595 (16 окрема бригада армійської авіації Командування Сухопутних військ, місцерозташування – місто Броди Львівської області) відбувалися планові льотні навчання «День-Ніч». Під час польоту поблизу села Сестрятин Рівненської області на відстані близько 3 кілометрів від вказаного населеного пункту гелікоптер з невідомих поки причин впав», – мовиться у повідомленні.

Слідчі з’ясовують обставини авіакатастрофи.

Кримінальне провадження розслідують за статтею 416 Кримінального кодексу України (Порушення правил польотів).

Військовий гелікоптер Мі-8 розбився на Рівненщині в ніч на 30 травня. Внаслідок авіакатастрофи загинули четверо військових.