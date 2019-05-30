На Рівненщині розбився військовий гелікоптер, екіпаж загинув – ЗСУ

Біля села Сестрятин Рівненської області під час учбово-тренувального польоту розбився військовий гелікоптер Мі-8. Про це повідомили у штабі Сухопутних військ ЗСУ.

Катастрофа сталася о 23:27. За попередньою інформацією, загинули чотири члени екіпажу разом з командиром 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України (Броди Львівської області).

«На місці катастрофи працюють рятувальні служби та правоохоронні органи, також для з’ясування обставин на місце події виїхала комісія від Міністерства оборони, Генерального штабу та Командування Сухопутних військ ЗС України, проводяться слідчо-оперативні дії», – мовиться у повідомленні.

Наразі причини авіакатастрофи з’ясовуються.