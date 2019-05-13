Український ракетний катер і британський розвідувальний корабель провели тренування в Чорному морі

Ракетний катер «Прилуки» Військово-морських сил Збройних сил України і британський розвідувальний корабель HMS Echo провели тренування в акваторії Чорного моря, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За повідомленням, під час спільного тренування український ракетний катер і британський корабель виконали завдання із тактичного маневрування, навчання з протиповітряної оборони, а також провели тренування зі зв’язку відповідно до стандартів НАТО. У тренуваннях був задіяний морський багатоцільовий вертоліт Мі-14.

«Сьогодні перед нами стояло завдання підняти з борту британського корабля потерпілого. Вважаю, що відпрацювали на відмінно. Особливістю роботи на такому невеличкому майданчику є те, що гелікоптер має дуже близько підійти до різних надбудов та антен корабля, і розрахувати так, щоб нічого не зачепити, а для нас, рятівників – вийти з борту гелікоптера і надати допомогу є справою звичайною та буденною. Нічого надзвичайного», – цитує Генштаб інструктора-рятувальника парашутно-десантної групи, старшого сержанта Сергія Картеля.

Корабель королівського флоту Великої Британії HMS Echo (H87) зайшов у Босфор 20 квітня, а 6 травня пришвартувався на одному з причалів в Одесі.