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21 Квітень 2019, Київ 08:12
Новини | Міжнародні

У Босфор зайшов британський розвідувальний корабель HMS Echo – BlackSeaNews

HMS Echo в порту Одеси, 21 грудня 2018 року

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В протоку Босфор увійшов британський розвідувальний корабель HMS Echo. Про це повідомив редактор BlackSeaNews Андрій Клименко.

«20 квітня близько 20:11 У протоку Босфор увійшов розвідувальний корабель Її Величності королеви Великобританії HMS Echo (H87). Гідрографічні судна класу Echo призначені для проведення розвідувальних операцій для підтримки підводних човнів і наземних операцій морського десанту», – зазначив Клименко.

Він додав, що корабель подібного класу здатний забезпечити в реальному часі інформацію про навколишнє середовище, а також може виконувати завдання з антидиверсійної оборони і пошуку мін.

Клименко нагадав, що в листопаді минулого року міністр оборони Великобританії Ґевін Вільямсон заявив, що HMS Echo буде працювати в Чорному морі протягом 2019 року для забезпечення свободи судноплавства і підтримки України.

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