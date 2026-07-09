У ДБР прокоментували позов, через який суд заборонив публікувати розслідування про нерухомість брата директора бюро

У Державному бюро розслідувань заперечують стосунок до позову, через який Печерський райсуд Києва заборонив Центру протидії корупції (ЦПК) публікувати розслідування про об’єкти нерухомості харківського бізнесмена Олександра Сухачова, брата директора ДБР Олексія Сухачова. Про це йдеться у відповіді ДБР на інформаційний запит Радіо Свобода.



У відповіді зазначається, що «ані ДБР, ані директор ДБР та члени його родини не мають жодного стосунку до подання заяви про забезпечення позову чи відповідного позову загалом (якщо такий позов взагалі заявлявся)».

7 липня Центр протидії корупції (ЦПК), і «Слідство.Інфо» заявили, що Печерський райсуд Києва заборонив їм оприлюднювати розслідування про об’єкти нерухомості харківського бізнесмена Олександра Сухачова, брата директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова.

За повідомленням, на адресу Центру протидії корупції надійшла копія рішення судді Сергія Вовка, датована 6 липня 2026 року.

Як заявили в ЦПК, рішення є заходом забезпечення позову і винесене ще до подачі самого позову. «Тобто, суд наразі ще не розглядав позов по суті, бо його навіть ще не бачив, як і ЦПК. Натомість, в ухвалі суду йдеться, що позивач має намір подати позов, яким хоче заборонити ЦПК та «Слідству.Інфо» взагалі збирати інформацію про заявника та самого Сухачова», – йдеться в повідомленні.

У ЦПК заявили, що це рішення «є суттєвим наступом на свободу слова, який суперечить євроінтеграційним зобов’язанням України», і заявили про намір його його оскаржити.

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«Ми працювали над матеріалом про Олександра Сухачова разом із Центром протидії корупції кілька місяців. Знайшли багато цікавого – зокрема, 143 квартири й офісні приміщення, які належали чи належать Сухачову-старшому, а також виявили ниточки, що тягнуться до Державного бюро розслідувань, яке очолює його брат Олексій Сухачов», – заявив журналіст «Слідства.Інфо» Максим Савчук, співавтор розслідування.

За його словами, журналістка ЦПК Аліна Стрижак близько двох тижнів тому надіслала запити про коментар до директора ДБР Олексія Сухачова і до ТОВ «Парковий-2», пов’язаного з Олександром Сухачовим.

Водночас ДБР у відповіді на запит Радіо Свобода стверджують, що бюро відповіло журналістці Аліні Стрижак на її запит. Бюро надало цей лист з проханням опублікувати його.