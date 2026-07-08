Понад 100 квартир брата директора ДБР. Хто покриває збагачення «топів»?

Печерський суд Києва заборонив публікувати дані про нерухомість брата директора ДБР, повідомили автори розслідування Центру протидії корупції і «Слідства.Інфо».

Йдеться про матеріал щодо об’єктів нерухомості харківського бізнесмена Олександра Сухачова, брата директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова.

«Знайшли багато цікавого – зокрема, 143 квартири й офісні приміщення, які належали чи належать Сухачову-старшому, а також виявили ниточки, що тягнуться до Державного бюро розслідувань, яке очолює його брат Олексій Сухачов», розповів журналіст «Слідства.Інфо» Максим Савчук.

В ухвалі суду, яку отримали розслідувачі, значиться, що це «може завдати фізичній особі невідворотної шкоди, яку буде неможливо виправити після виходу матеріалу». Прикметно, що ухвалу видав Печерський районний суд в особі судді Сергія Вовка.

Сергій Вовк відомий вироками у багатьох резонансних справах. Зокрема, як повідомляє Фундація DEJURE Сергій Вовк тричі ставав на бік колишнього заступника голови Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова за його ж позовами. Зокрема, у 2019-му суддя присудив Портнову майже 7 мільйонів гривень з українського бюджету, з них 1,8 мільйони за «моральну шкоду». «Відзначився» суддя і у справі детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова. Вовк продовжив йому перебування під вартою — це був елемент тиску та спроба влади підпорядкувати собі антикорупційні органи.

То ж чому результати розслідування «Слідства.Інфо» суд хоче закрити для громадськості?

До чого тут ДБР?

Хто покриває збагачення «топів»?

Про це дивіться у програмі Свобода Live:

Вікторія Сюмар, народна депутатка України, «Європейська Солідарність», членкиня комітету з питань антикорупційної політики про рішення судді Вовка:

«Я коли побачила, то знаєте, якою була моя перша реакція? Я запитала моїх колег, написала в наш фракційний чат: «Так можна було взагалі?». Я пам'ятаю часи Леоніда Кучми з цензурою, часи Віктора Януковича. Але, чесно кажучи, дійсно, це – прецедент. Бо ще ніхто не забороняв публікувати розслідування»

Сергій Демченко, народний депутат України, «Слуга Народу», член комітету ВР з питань правової політики про те, чи не тисли на суддю, коли він ухвалював рішення:

«Напевно, якщо суддя діє у межах закону, в нього є відповідний інструментарій. Насамперед, він мусив би звернутися до Вищої ради правосуддя, вказати на те, що на нього тиснуть. Вища Рада правосуддя мала провести засідання, відреагувати відповідним чином. Поки що, на скільки мені відомо, таких повідомлень не існує».