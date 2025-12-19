«Били і ламали суглоби». Детектив «Міндічгейту» про методи СБУ, тиск на НАБУ і друзів Зеленського

Руслан Магамедрасулов, детектив НАБУ, був дотичним до реалізації операції «Мідас», у межах якої НАБУ та САП оголосили про викриття злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці, а також наближені до них люди: серед них Тимур Міндіч – ексбізнеспартнер президента Володимира Зеленського.

Магамедрасулова затримали співробітники СБУ 21 липня, за день до того, як парламент проголосував, а президент підписав законопроєкт, яким фактично хотіли ліквідувати незалежність САП і НАБУ Верховна Рада 31 липня ухвалила за основу і в цілому законопроєкт президента Володимира Зеленського про «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури». Зеленський вже підписав цей документ. Депутати 22 липня підтримала законопроєкт № 12414, що, як повідомлялось, обмежує незалежність НАБУ та САП. Після цього голова НАБУ Семен Кривонос закликав президента України ветувати законопроєкт, але Зеленський його підписав того ж дня.Ці законодавчі зміни викликали протести в Україні, а також стурбованість з боку західних партнерів. Згодом президент Зеленський вніс до Ради новий законопроєкт про «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».Національне антикорупційне бюро позитивно оцінило законопроєкт №13533, поданий президентом. За оцінкою антикорупційних органів, він відновлює усі процесуальні повноваження й гарантії незалежності НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури..

До початку грудня Магамедрасулов і його батько перебували в СІЗО: їх підозрюють у тому, що вони мали намір продати технічні коноплі до Росії. Можливо, це збіг обставин, але батька й сина випустили з СІЗО менш ніж через тиждень після відставки Андрія Єрмака.

Раніше Магамедрасулов хоч і заявляв, що справа проти нього є політичною і відкрита з метою тиску на все НАБУ, однак уникав прямих коментарів щодо своєї ролі в операції «Мідас». Тепер, після того, як низка деталей і фігурантів «Міндічгейту» 10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів. За даними слідства, приміщення цього офісу «належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні».



У цій справі повідомили про підозру вісьмом особам. «Схеми» опублікували список із 7 осіб. За даними від джерел у правоохоронних органах, це бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор») і ще четверо «працівників» так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: серед них Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна. Пізніше про підозру у незаконному збагаченні повідомили також ексвіцепрем’єру-міністру національної єдності Олексію Чернишову.



Один з підозрюваних – Олександр Цукерман («Шугармен») назвав «брехнею» звинувачення НАБУ та САП та пообіцяв повернутись в Україну. Тимур Міндіч справу не коментував. Тим часом РНБО наклала на них обох санкції. Решта згаданих осіб оприлюднену НАБУ інформацію в межах операції «Мідас» не коментували. Радіо Свобода намагається отримати їхню позицію.



Радіо Свобода також нагадує, що особа вважається невинуватою, доки її провину не доведено в законному порядку і не встановлено обвинувальним вироком суду, а потім апеляційним судом, якщо була подана апеляція. стали відомі, а Магамедрасулову пом’якшили запобіжний захід і відпустили з СІЗО, він озвучує більше деталей: в розмові з Радіо Свобода детектив повідомив, що він займався організацією документування «Карлсона» і «Шугермена», яких слідство називає співорганізаторами корупційної схеми на «Енергоатомі».

За словами Магамедрасулова, ця його діяльність, «у тому числі», стала причиною затримання і оголошення йому підозри.

Попри пом’якшення запобіжного заходу, справа про намір продажу конопель до РФ щодо детектива та його батька не закрита. По ній триває слідство, а, крім того, підозру у наданні неправдивих свідчень отримав головний свідок Юсуф Мамешев. Його заяви, які він дав у суді під присягою, спростовують версію обвинувачення.

В розмові з Радіо Свобода Магамедрасулов розповідає про деталі справи щодо себе та свого батька, умови утримання в СІЗО, та «Міндічгейт», а також розмірковує про роль президента в атаках на САП і НАБУ.

