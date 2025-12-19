«Погрози мобілізацією і обшуки»: Магамедрасулов розповів, чому довгий час не міг знайти адвоката

Детектив Національного антикорупційного бюро Руслан Магамедрасулов стверджує, що на його адвокатів чинився тиск – про це він розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Я ж змінив декілька адвокатів. Чоловікам були погрози мобілізацією. В одного з адвокатів працівники СБУ провели обшуки. Деякі адвокати – це моя суб’єктивна точка зору – почали співпрацювати з працівниками СБУ. Тому в мене була дуже велика проблема знайти адвоката, який би працював виключно в моїх інтересах, в інтересах НАБУ. І це зайняло певний час», – розповів Магамедрасулов.

Нині він працює з адвокаткою Оленою Щербан, яка представляє громадську організацію «Центр протидії корупції».

Читайте також: Генпрокурор Кравченко відреагував на «істерію» щодо справи проти детектива НАБУ та його батька

У липні 2025 року Магамедрасулова разом з його батьком затримала СБУ. Їх звинувачують у спробі продажу технічних конопель до Росії.

4 грудня апеляційний суд звільнив Магамедрасулова з-під варти. Перед цим суд звільнив з-під варти його батька Сентябра, призначивши йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Кілька місяців вони перебували під вартою.

Причиною кримінального переслідування детектив вважає свою професійну діяльність. Руслан Магамедрасулов займався документуванням колишнього бізнеспартнера президента Зеленського Тімура Міндіча та інших фігурантів операції «Мідас».

Оприлюднені НАБУ так звані «плівки Міндіча» пролили світло на масштабну корупційну схему в «Енергоатомі».

Раніше в СБУ заперечували, що арешт Магамедраслових відбувся з політичних мотивів.



