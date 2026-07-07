Ще 7 смертей у «Скелі»: нові історії. ДБР обшукує акціонера «Бабеля»

Невідомі історії бійців «Скелі». Випливає ще більше?

«Свобода Live» поспілкувалася із бійцем штурмового полку «Скеля» - він розповідає, як відбувається процес навчання та підготовки до служби у війську, як з важким діагнозом потрапив під Покровськ і як командир погрожував його «обнулити». У «Скелі» відповідають і розповідають свою версію подій.

Родичі повідомили про ще 7 смертей у «Скелі»

Тим часом до журналістів продовжують звертатися рідні і близькі новобранців, які померли під час БЗВП. Раніше видання «Бабель» оприлюднило розслідування і розповіли про 25 смертей мобілізованих під час базової загальновійськової підготовки у період 2025-2026 рік. Тепер журналісти видання розповіли ще про 7 таких випадків.

Тобто йдеться про 31 виявлений випадок смерті у полку «Скеля», підсумовують журналісти.

Обшуки ДБР в акціонера «Бабеля»

До акціонера «Бабеля» Бабенка прийшли з обшуком представники ДБР. Розслідується заволодіння бюджетними коштами під час закупівлі БПЛА на майже 7 млрд грн, заявили в Офісі генерального прокурора.

«У межах кримінального провадження правоохоронці розслідують можливе заволодіння бюджетними коштами під час виконання державних контрактів на постачання безпілотних літальних апаратів для потреб сектору безпеки і оборони України», – йдеться у повідомленні ОГПУ.

У соціальних мережах називають ці обшуки «відрижкою тоталітарного совка», як у часи Януковича.

Про це дивіться у програмі Свобода Live:

У штурмові полки треба брати повністю здорових, вважає Олександр Федієнко, народний депутат України, «Слуга Народу», член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки:

«Проаналізвавши тексти відповідей обох омбудсманів (Решетилової та Лубінця, - ред.) я зрозумів вкотре, що все ж таки 402 наказ, що визначає придатність або обмежену придатність працює проти таких підрозділів як «Скеля». Бо «Скеля» – це підрозділ штурмовий. Туди не можна просто, вибачаюсь, набирати обмежено придатних, бо вони просто фізично не витримують таке навантаження».