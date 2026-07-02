У «Скелі» заявили, що для новобранців діє вказівка виходити на зв’язок із рідними не рідше ніж раз на три дні

У 425-му окремому штурмовому полку «Скеля» заявили, що на етапі підготовки для новобранців встановлено вимогу регулярно виходити на зв’язок із рідними – щонайменше один раз на три дні. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив начальник групи цивільно-військового співробітництва підрозділу Андрій Сурай, коментуючи інформацію про нібито суттєві обмеження у спілкуванні військових із родичами.

За його словами, раніше траплялися випадки, коли окремі військові могли тривалий час не виходити на зв’язок через технічні або організаційні причини, однак у підрозділі над цим працюють.

«Іноді буває, що «старлінки» не зовсім гарно працюють, іноді буває, що хтось погано віднісся до своїх обов’язків. Так, на жаль, буває. Іноді приходять скарги про те, що людина тиждень не телефонувала додому. І доводиться це докручувати (виправляти – ред.). Ця ситуація була, вона змінена. Наказом командира зараз визначено не менше ніж раз на три дні повинні віддзвонитися додому. Знову ж таки, це ми кажемо про етап підготовки. Коли вони вже йдуть в підрозділи, коли вони виходять на бойові, там набагато з цим простіше», – каже Сурай.

За його словами, одним із обмежень під час навчань є заборона користуватися мобільною мережею для дзвінків. Натомість військові спілкуються через інтернет – за допомогою WhatsApp і Starlink. Сурай пояснив, що це пов’язано з безпекою: сигнали мобільних телефонів можуть допомогти виявити місця скупчення військових на полігонах.

Окремо у підрозділі заперечили інформацію про нібито обов’язкове використання гучного зв’язку під час розмов із рідними. За словами Сурая, така практика не є встановленою вимогою.

«Якщо дійсно так і було, це самодурство якоїсь конкретної людини, і це неправильно. Я можу показати велику кількість відео, які я іноді прошу записати, щоб я розумів, що людина дійсно віддзвонилася, бо батьки кажуть, що давно не дзвонив. Я прошу записати перші 10 секунд дзвінка – щоб я бачив, що він подзвонив мамі. Все, більше знімати не потрібно. Із цих записів, а в мене їх 10-20, я ніде не бачив, щоб хтось спілкувався на гучному зв’язку – всі розмовляли нормально телефоном. Я не кажу, що такого не може бути, але якщо це було, то це не наказ і не практика, а самодурство якоїсь окремої людини», – каже Сурай.

У розслідуванні «Бабеля» з посиланням на свідчення очевидців йдеться, що під час навчання мобілізованим нібито обмежували можливість телефонувати рідним: дзвінки були короткими, а окремі співрозмовники стверджували, що вони відбувалися через гучний зв’язок. Подібні твердження також звучали в інтерв’ю родичів військових Радіо Свобода.

Серед іншого у розслідуванні «Бабеля» йдеться, що за останні пів року в навчальних центрах «Скелі» було 26 смертельних випадків. Більшість із померлих чоловіків не пробула в полку й місяця, а офіційна причина смерті здебільшого – пневмонія. Крім того, журналісти повідомили про систематичні катування і побиття в полку.

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Представник «Скелі» в ефірі Радіо Свобода прокоментував оприлюднені журналістами відомості і, серед іншого, повідомив, що наразі щодо двох випадків з 26 триває слідство. Також полк «Скеля» оприлюднив заяву, у якій висловив співчуття родинам загиблих, але також звернув увагу, що «з 26 згаданих смертей 18 сталися в лікарні чи по дорозі в лікарню, а не в полку. І ці смерті реально пов’язані з хворобами або загальним поганим станом здоров’я мобілізованих».

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