«Десь чиясь провина вже доведена?»: у «Скелі» прокоментували заклики до розформування підрозділу

Начальник групи цивільно-військового співробітництва 425-го окремого штурмового полку «Скеля» Андрій Сурай в ефірі Радіо Свобода заявив, що його «максимально обурюють» розмови про можливе розформування підрозділу на тлі оприлюднених у ЗМІ даних про можливі катування, побиття і небойові смерті мобілізованих у полку.

За його словами, наразі немає підтвердження озвучених звинувачень, зокрема судового рішення, яке могло б стати підставою для цього.

«Десь чиясь провина вже доведена? Тобто давайте ми зараз розформуємо через те, що про когось сказали щось погане?» – сказав він.

За словами Сурая, навіть якщо йдеться про можливі неправомірні дії окремих військовослужбовців, це не може бути підставою для розформування всього підрозділу.

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«У нас є 10 тисяч людей і десь декілька з цих 10 тисяч когось побили. Я пропоную облити брудом всі 10 тисяч… Ми зараз на повному серйозі кажемо про непідтверджені чутки? Ми ж не маємо підтвердження? В нас є рішення суду чи що в нас є на руках?.. Хай перевірка триває, ми ж не ховаємося від перевірки, будь ласка. Але якщо ми робимо висновок про десятитисячний підрозділ, який зараз воює на 12 напрямках, і ми кажемо: давайте всіх розгонимо, давайте перепишемо всю історію, давайте скажемо, що це поганий підрозділ, тому що одна конкретна людина сказала, що його зв’язували скотчем», – наголосив він.

Відповідаючи на уточнювальне запитання про те, чи відсторонили ще когось із керівництва полку, окрім командира, Андрій Сурай зазначив, що, наскільки йому відомо, інших відсторонень не було.

Він додав, що під час виконання бойових завдань неможливо одночасно відсторонити все командування без заміни керівного складу або виведення підрозділу з бойових напрямків.

«Було б ідеально, щоб наш полк вивели з бойових напрямків. По-перше, тоді наші люди нарешті зможуть відпочити, тому що полк жодного разу не виводили. По-друге, можна буде поспілкуватися з усіма бійцями. І можна тоді відсторонювати керівництво. Тому що війна не стала на паузу», – сказав Сурай.

23 червня видання «Бабель» опублікувало матеріал, у якому, серед іншого, йдеться, що за останні пів року в навчальних центрах «Скелі» було 26 смертельних випадків. Більшість із померлих чоловіків не пробула в полку й місяця, а офіційна причина смерті здебільшого – пневмонія. Крім того, журналісти повідомили про систематичні катування і побиття в полку.

Держбюро розслідувань розпочало досудове розслідування за викладеними у медіа фактами.

Представник «Скелі» в ефірі Радіо Свобода прокоментував оприлюднені журналістами відомості і, серед іншого, повідомив, що наразі щодо двох випадків з 26 триває слідство. Також полк «Скеля» оприлюднив заяву, у якій висловив співчуття родинам загиблих, але також звернув увагу, що «з 26 згаданих смертей 18 сталися в лікарні чи по дорозі в лікарню, а не в полку. І ці смерті реально пов’язані з хворобами або загальним поганим станом здоров’я мобілізованих».

Командира полку Юрія Гаркавого на час перевірок відсторонили від виконання обов’язків.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський назвав «ганебною історією» оприлюднені в ЗМІ дані про можливі катування, побиття і небойові смерті мобілізованих у 425-му окремому штурмовому полку «Скеля».

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що за результатами перевірки полку частину матеріалів передадуть до правоохоронних органів.