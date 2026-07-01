Лубінець: за результатами перевірки полку «Скеля» матеріали передадуть правоохоронцям

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що за результатами перевірки 425-го окремого штурмового полку «Скеля» частину матеріалів передадуть до правоохоронних органів.



«За тими матеріалами, які ми вже бачимо, будуть скеровані матеріали до правоохоронних органів», – сказав омбудсман під час пресконференції.



За словами Лубінця, моніторингова група Офісу омбудсмана працювала в розташуванні полку 25–26 червня. Напередодні перевірки він провів робочу зустріч із головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським, який, за словами омбудсмана, запевнив у повному сприянні перевірці.



«Коли мої працівники працювали в розташуванні, нам дали можливість ознайомитися з усіма документами. Нам дали можливість конфіденційно спілкуватися з військовослужбовцями. Причому, хто буде спілкуватися, визначали ми, а не нам когось пропонували», – зазначив Лубінець.



Омбудсман повідомив, що після того, як він публічно відреагував на ситуацію довкола полку, Офіс отримав понад 30 звернень – від народних депутатів, чинних військовослужбовців та колишніх бійців, які проходили службу в цьому підрозділі. За його словами, нині перевіряють не лише факти, викладені в журналістському розслідуванні, а й усі нові повідомлення, які надійшли до Офісу.



Лубінець також повідомив, що під час роботи його моніторингової групи в полку вже працювали слідчі Державного бюро розслідувань, представники Військової служби правопорядку та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони. Крім того, наприкінці перевірки омбудсмена до підрозділу прибула численна група перевірки від Генерального штабу ЗСУ.



«Ситуація, на мій погляд, зараз максимально ретельно перевіряється», – сказав Лубінець.

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23 червня видання «Бабель» опублікувало матеріал, у якому, серед іншого, йдеться, що за останні пів року в навчальних центрах «Скелі» було 26 смертельних випадків. Більшість із померлих чоловіків не пробула в полку й місяця, а офіційна причина смерті здебільшого – пневмонія. Крім того, журналісти повідомили про систематичні катування і побиття в полку.

Після цього про початок перевірок повідомили Офіс омбудсмана, правоохоронні органи та Генеральний штаб ЗСУ.

Представник «Скелі» в ефірі Радіо Свобода прокоментував оприлюднені журналістами відомості і, серед іншого, повідомив, що наразі щодо двох випадків з 26 триває слідство. Також полк «Скеля» оприлюднив заяву, у якій висловив співчуття родинам загиблих, але також звернув увагу, що «з 26 згаданих смертей 18 сталися в лікарні чи по дорозі в лікарню, а не в полку. І ці смерті реально пов’язані з хворобами або загальним поганим станом здоров’я мобілізованих».

Командира полку Юрія Гаркавого на час перевірок відсторонили від виконання обов’язків.



