«Скеля» зсередини: питаємо представника полку про смерті бійців, свідчення про побиття і катування

В одному з найбільших штурмових полків ЗСУ «Скеля» тривають масштабні перевірки, а командира полку Юрія Гаркавого відсторонили від командування.

Причина – свідчення військовослужбовців, які пройшли через «Скелю» і нині заявляють про побиття та знущання в полку.

Крім того, родичі померлих новобранців стверджують, що чоловікам не надавали вчасну медичну допомогу, а тим, хто був на замісній підтримувальній терапії, відмовляли у ній і били, якщо знаходили метадон.



Журналісти видання «Бабель» зафіксували 26 небойових смертей упродовж останніх пів року. Більшість із померлих чоловіків не пробули в полку й місяця, а офіційна причина цих смертей переважно пневмонія, зазначили журналісти видання у своєму розслідуванні 23 червня. Родичі новобранців, з якими згодом в ефірах програми «Свобода Live» говорило Радіо Свобода, здебільшого не згодні з офіційними діагнозами і вважають, що над їхніми рідними перед смертю знущалися. Дехто помер за межами військової частини, офіційно перебуваючи в СЗЧ.



Щоби з’ясувати позицію «Скелі» стосовно низки смертей новобранців, ми говоримо з Андрієм Сураєм. Він – начальник групи цивільно-військового співробітництва 425-го окремого штурмового полку «Скеля». В розмові з Радіо Свобода Сурай відповідає на найбільш поширені запити та скарги новобранців, а також їхніх родичів і розмірковує про ідею розформування «Скелі».

«Десь чиясь провина вже доведена?

Андрій Сурай заявив в інтерв’ю Радіо Свобода (програма «Свобода Live»), що його «максимально обурюють» розмови про можливе розформування підрозділу.

За його словами, наразі немає підтвердження озвучених звинувачень, зокрема судового рішення, яке могло б стати підставою для цього.

«Десь чиясь провина вже доведена? Тобто давайте ми зараз розформуємо через те, що про когось сказали щось погане?» – сказав він.

За словами Сурая, навіть якщо йдеться про можливі неправомірні дії окремих військовослужбовців, це не може бути підставою для розформування всього підрозділу.

«У нас є 10 тисяч людей і десь декілька з цих 10 тисяч когось побив. Я пропоную облити брудом всі 10 тисяч… Ми зараз на повному серйозі кажемо про непідтверджені чутки? Ми ж не маємо підтвердження? В нас є рішення суду чи що в нас є на руках?.. Хай перевірка триває, ми ж не ховаємося від перевірки , будь ласка. Але якщо ми робимо висновок про десятитисячний підрозділ, який зараз воює на 12 напрямках, і ми кажемо: давайте всіх розгонимо, давайте перепишемо всю історію, давайте скажемо, що це поганий підрозділ, тому що одна конкретна людина сказала, що його зв’язували скотчем», – наголосив він.

Відповідаючи на уточнювальне запитання про те, чи відсторонили ще когось із керівництва полку, окрім командира, Андрій Сурай зазначив, що, наскільки йому відомо, інших відсторонень не було.

Він додав, що під час виконання бойових завдань неможливо одночасно відсторонити все командування без заміни керівного складу або виведення підрозділу з бойових напрямків.

«Було б ідеально, щоб наш полк вивели з бойових напрямків. По-перше, тоді наші люди нарешті зможуть відпочити, тому що полк жодного разу не виводили. По-друге, можна буде поспілкуватися з усіма бійцями. І можна тоді відсторонювати керівництво. Тому що війна не стала на паузу», – сказав Сурай.

У «Скелі» заявили, що понад 500 військовослужбовців ідентифіковані як наркозалежні й направлені на лікування

Начальник групи цивільно-військового співробітництва 425-го окремого штурмового полку «Скеля» заявив в інтерв’ю Радіо Свобода, що понад 500 військовослужбовців ідентифіковані як такі, що мають наркотичну залежність, та направлені на лікування.

За його словами, йдеться про зафіксовані випадки, які мають документальне підтвердження.

«Більше 500 людей, наркозалежних, не по їхніх словах, тому що вони хочуть конкретно сьогодні той чи інший наркотик взяти, а по іншій причині, тому що в них є документи про це. От більше 500 людей зараз з наших військовослужбовців знаходяться у різних закладах. Не у нас. Ми їх відправили, і там вони отримують необхідні наркотики», – зазначив Сурай.

Водночас Сурай пояснив, що цифра близько 2000 осіб з наркозалежністю в полку, яку раніше озвучила військова омбудсменка Ольга Решетилова, базується на даних, які підрозділ передавав самостійно. За його словами, це не є результатами військово-лікарської комісії, а внутрішні спостереження та фіксація випадків під час проходження служби.

«Тобто це не вони виявили, це ми сказали про це. Як ми це виявили? Тут ключове – ми виявили. Коли люди приїжджають до нас, у ВЛК написано, що вони придатні і повинні виконувати свій конституційний обов’язок. Під час навчання, у перші кілька днів у частини з них починається так звана ломка, їм стає зле. Вони звертаються до лікарів. І лікарі розуміють, що це, і надають препарати, які зменшують біль і допомагають пережити ломку… Це ми їх виявили. Більшість із них з часом перестала бути наркозалежними, але ми це зафіксували. І коли до нас приїжджала перевірка з Офісу омбудсмена, ми показали: дивіться, кого нам присилають. І ми з цим постійно працюємо. Нам доводиться з цим працювати», – зазначив Сурай.

Він також повідомив, що у підрозділі зафіксовано 13 військовослужбовців із туберкульозом, яких госпіталізували та лікують.

Окремо, за його словами, є «певна кількість» військових із гепатитом С. Сурай зазначив, що такі випадки перебувають під медичним наглядом, а стан військовослужбовців може змінюватися – від ремісії до загострення, що впливає на придатність до служби.

«Дивіться, у нас велика, скажімо так, кількість людей з гепатитом C, і вони повинні служити – це так держава вирішила, не я. І якщо їм стає зле через загострення, то ми їх так само госпіталізуємо. Вони зафіксовані, ми слідкуємо за ними. Вони знають, що можуть звернутися до лікарів. І той факт, що ми знаємо їх кількість, а вона немаленька, на жаль, вже свідчить про те, що вони як мінімум звертаються. Тобто про яке катування ми можемо казати, якщо вони в нас всі записані?» – сказав Сурай.

У «Скелі» заявили, що для новобранців діє вказівка виходити на зв’язок із рідними не рідше ніж раз на три дні

У 425-му окремому штурмовому полку «Скеля» заявили, що на етапі підготовки для новобранців встановлено вимогу регулярно виходити на зв’язок із рідними – щонайменше один раз на три дні.

За словами Андрія Сурая, раніше траплялися випадки, коли окремі військові могли тривалий час не виходити на зв’язок через технічні або організаційні причини, однак у підрозділі над цим працюють.

«Іноді буває, що старлінки не зовсім гарно працюють, іноді буває, що хтось погано віднісся до своїх обов’язків. Так, на жаль, буває. Іноді приходять скарги про те, що людина тиждень не телефонувала додому. І доводиться це докручувати (виправляти – ред.). Ця ситуація була, вона змінена. Наказом командира зараз визначено не менше раз на три дні повинні віддзвонитися додому . Знову ж таки, це ми кажемо про етап підготовки. Коли вони вже йдуть в підрозділи, коли вони виходять на бойові, там набагато з цим простіше», – каже Сурай.

За його словами, одним із обмежень під час навчань є заборона користуватися мобільною мережею для дзвінків. Натомість військові спілкуються через інтернет – за допомогою WhatsApp і Starlink. Сурай пояснив, що це пов’язано з безпекою: сигнали мобільних телефонів можуть допомогти виявити місця скупчення військових на полігонах.

Окремо у підрозділі заперечили інформацію про нібито обов’язкове використання гучного зв’язку під час розмов із рідними. За словами Сурая, така практика не є встановленою вимогою.

«Якщо дійсно так і було, це самодурство якоїсь конкретної людини, і це неправильно. Я можу показати велику кількість відео, які я іноді прошу записати, щоб я розумів, що людина дійсно віддзвонилася, бо батьки кажуть, що давно не дзвонив. Я прошу записати перші 10 секунд дзвінка – щоб я бачив, що він подзвонив мамі. Все, більше знімати не потрібно. Із цих записів, а в мене їх 10-20, я ніде не бачив, щоб хтось спілкувався на гучному зв’язку – всі розмовляли нормально телефоном. Я не кажу, що такого не може бути, але якщо це було, то це не наказ і не практика, а самодурство якоїсь окремої людини», – каже Сурай.

У розслідуванні «Бабеля» від 23 червня з посиланням на свідчення очевидців йдеться, що під час навчання мобілізованим нібито обмежували можливість телефонувати рідним: дзвінки були короткими, а окремі співрозмовники стверджували, що вони відбувалися через гучний зв’язок. Подібні твердження також звучали в інтерв’ю родичів військових Радіо Свобода.

Серед іншого, у розслідуванні «Бабеля» йдеться, що за останні пів року в навчальних центрах «Скелі» було 26 смертельних випадків. Більшість із померлих чоловіків не пробула в полку й місяця, а офіційна причина смерті здебільшого – пневмонія. Крім того, журналісти повідомили про систематичні катування і побиття в полку.

Держбюро розслідувань розпочало досудове розслідування за викладеними у медіа фактами.

Представник «Скелі» в ефірі Радіо Свобода прокоментував оприлюднені журналістами відомості і, серед іншого, повідомив, що наразі щодо двох випадків з 26 триває слідство. Також полк «Скеля» оприлюднив заяву, у якій висловив співчуття родинам загиблих, але також звернув увагу, що «з 26 згаданих смертей 18 сталися в лікарні чи по дорозі в лікарню, а не в полку. І ці смерті реально пов’язані з хворобами або загальним поганим станом здоров’я мобілізованих».

Командира полку Юрія Гаркавого на час перевірок відсторонили від виконання обов’язків.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський назвав «ганебною історією» оприлюднені в ЗМІ дані про можливі катування, побиття і небойові смерті мобілізованих у 425-му окремому штурмовому полку «Скеля».