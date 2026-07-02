У «Скелі» заявили, що понад 500 військових ідентифіковані як наркозалежні й направлені на лікування

У 425-му окремому штурмовому полку «Скеля» заявили, що понад 500 військовослужбовців із його складу ідентифіковані як такі, що мають наркотичну залежність, та направлені на лікування. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів начальник групи цивільно-військового співробітництва підрозділу Андрій Сурай.

За його словами, йдеться про зафіксовані випадки, які мають документальне підтвердження.

«Понад 500 людей, наркозалежних, не за їхніми словами, тому що вони хочуть конкретно сьогодні той чи інший наркотик взяти, а з іншої причини, тому що в них є документи про це. От понад 500 людей зараз із наших військовослужбовців перебувають у різних закладах. Не у нас. Ми їх відправили, і там вони отримують необхідні наркотики», – зазначив Сурай.

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Водночас Сурай пояснив, що цифра близько двох тисяч осіб із наркозалежністю в полку, яку раніше озвучила військова омбудсменка Ольга Решетилова, базується на даних, які підрозділ передавав самостійно. За його словами, це є результатом не військово-лікарської комісії, а внутрішніх спостережень та фіксації випадків під час проходження служби.

«Тобто це не вони виявили, це ми сказали про це. Як ми це виявили? Тут ключове – ми виявили. Коли люди приїжджають до нас, у ВЛК написано, що вони придатні і повинні виконувати свій конституційний обов’язок. Під час навчання, у перші кілька днів у частини з них починається так звана ломка, їм стає зле. Вони звертаються до лікарів. І лікарі розуміють, що це, і надають препарати, які зменшують біль і допомагають пережити ломку… Це ми їх виявили. Більшість із них з часом перестала бути наркозалежними, але ми це зафіксували. І коли до нас приїжджала перевірка з Офісу омбудсмена, ми показали: дивіться, кого нам присилають. І ми з цим постійно працюємо. Нам доводиться з цим працювати», – зазначив Сурай.

Він також повідомив, що у підрозділі зафіксовано 13 військовослужбовців із туберкульозом, яких госпіталізували та лікують.

Окремо, за його словами, є «певна кількість» військових із гепатитом С. Сурай зазначив, що такі випадки перебувають під медичним наглядом, а стан військовослужбовців може змінюватися – від ремісії до загострення, що впливає на придатність до служби.

«Дивіться, у нас велика, скажімо так, кількість людей з гепатитом C, і вони повинні служити – це так держава вирішила, не я. І якщо їм стає зле через загострення, то ми їх так само госпіталізуємо. Вони зафіксовані, ми слідкуємо за ними. Вони знають, що можуть звернутися до лікарів. І той факт, що ми знаємо їхню кількість, а вона немаленька, на жаль, вже свідчить про те, що вони щонайменше звертаються. Тобто про яке катування ми можемо казати, якщо вони в нас всі записані?» – сказав Сурай.

23 червня видання «Бабель» опублікувало матеріал, у якому, серед іншого, йдеться, що за останні пів року в навчальних центрах «Скелі» було 26 смертельних випадків. Більшість із померлих чоловіків не пробула в полку й місяця, а офіційна причина смерті – здебільшого пневмонія. Крім того, журналісти повідомили про утримання мобілізованих із ВІЛ, туберкульозом і гепатитом C без можливості вживати необхідні для життя медикаменти. Крім того, журналісти повідомили про систематичні катування і побиття в полку.

Держбюро розслідувань розпочало досудове розслідування за викладеними в засобах інформації фактами.

Представник «Скелі» в ефірі Радіо Свобода прокоментував оприлюднені журналістами відомості і, серед іншого, повідомив, що наразі щодо двох випадків із 26 триває слідство. Також полк «Скеля» оприлюднив заяву, в якій висловив співчуття родинам загиблих, але також звернув увагу, що «з 26 згаданих смертей 18 сталися в лікарні чи по дорозі в лікарню, а не в полку. І ці смерті реально пов’язані з хворобами або загальним поганим станом здоров’я мобілізованих».

Командира полку Юрія Гаркавого на час перевірок відсторонили від виконання обов’язків.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський назвав «ганебною історією» оприлюднені в ЗМІ дані про можливі катування, побиття і небойові смерті мобілізованих у 425-му окремому штурмовому полку «Скеля».