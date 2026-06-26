Нові свідчення про полк «Скеля». Чому мовчить Сирський?

25 небойових втрат за пів року, заяви про побиття та катування мобілізованих.
Що насправді відбувається за лаштунками 425-го окремого штурмового полку «Скеля»? Гучний скандал в підрозділі, який неофіційно називають «полком Сирського», набирає обертів.
Після розслідування видання «Бабель», де оприлюднили свідчення про системні знущання та загадкові смерті у навчальних центрах, ДБР та Генштаб розпочали перевірки.
Перше кадрове рішення вже ухвалили – командира «Скелі» Юрія Гаркавого відсторонили від посади.
Проте, за даними воєнної кореспондентки Анни Калюжної, його найближче оточення та заступники, на яких також вказують постраждалі, досі залишаються на своїх місцях.
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