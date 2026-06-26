Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
Додайте нас у Google
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Війна

Нові свідчення про полк «Скеля». Чому мовчить Сирський?

Чому мовчить головком Олександр Сирський, який ще у квітні називав «Скелю» гордістю нації?
Чому мовчить головком Олександр Сирський, який ще у квітні називав «Скелю» гордістю нації?

25 небойових втрат за пів року, заяви про побиття та катування мобілізованих.

Що насправді відбувається за лаштунками 425-го окремого штурмового полку «Скеля»? Гучний скандал в підрозділі, який неофіційно називають «полком Сирського», набирає обертів.

Після розслідування видання «Бабель», де оприлюднили свідчення про системні знущання та загадкові смерті у навчальних центрах, ДБР та Генштаб розпочали перевірки.

Перше кадрове рішення вже ухвалили – командира «Скелі» Юрія Гаркавого відсторонили від посади.

Проте, за даними воєнної кореспондентки Анни Калюжної, його найближче оточення та заступники, на яких також вказують постраждалі, досі залишаються на своїх місцях.

  • Чому Військова служба правопорядку (ВСП) ігнорувала рапорти омбудсманки Ольги Решетилової ще рік тому?
  • Чому мовчить головком Олександр Сирський, який ще у квітні називав «Скелю» гордістю нації?

Всі деталі, свідчення родичів та реакцію влади розбираємо у Свобода Live:


Форум

XS
SM
MD
LG