Нові свідчення про полк «Скеля». Чому мовчить Сирський?

25 небойових втрат за пів року, заяви про побиття та катування мобілізованих.

Що насправді відбувається за лаштунками 425-го окремого штурмового полку «Скеля»? Гучний скандал в підрозділі, який неофіційно називають «полком Сирського», набирає обертів.

Після розслідування видання «Бабель», де оприлюднили свідчення про системні знущання та загадкові смерті у навчальних центрах, ДБР та Генштаб розпочали перевірки.

Перше кадрове рішення вже ухвалили – командира «Скелі» Юрія Гаркавого відсторонили від посади.

Проте, за даними воєнної кореспондентки Анни Калюжної, його найближче оточення та заступники, на яких також вказують постраждалі, досі залишаються на своїх місцях.

Чому Військова служба правопорядку (ВСП) ігнорувала рапорти омбудсманки Ольги Решетилової ще рік тому?

Чому мовчить головком Олександр Сирський, який ще у квітні називав «Скелю» гордістю нації?

Всі деталі, свідчення родичів та реакцію влади розбираємо у Свобода Live:



