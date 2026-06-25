Боєць 108-ї бригади ТрО з ампутацією після понад тижня без евакуації загинув на позиції

Коли Рената Корінна виходила в ефір Радіо Свобода 24 червня, її чоловік – Олег Баштовий, боєць 108-ї бригади ТрО, уже понад тиждень чекав на евакуацію із позиції після важкого поранення. За словами Ренати, він отримав ампутацію руки, опіки обличчя та інших частин тіла. Родина стверджує, що Баштовий залишався без належної допомоги та евакуації, хоча вони неодноразово зверталася до командування, Міністерства оборони, Генерального штабу та військового омбудсмена.

Наступного дня після ефіру стало відомо: Олег загинув.

Ця історія є однією із тих, що гостро вказують не лише на питання до евакуації поранених, а й на ширшу проблему – виконання наказу головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського про ротацію військових, які перебувають на передових позиціях.

«155-а доба на позиції»

Чоловік Ренати Корінної – Олег Баштовий, перебував на позиції із 20 березня. У червні отримав важкі поранення.

«У нього травматична ампутація руки, опіки шиї, обличчя. Очі не бачать. Мені кажуть лише: стан тяжкий, але стабільний», – розповіла Рерата в ефірі програми «Свобода Live» 24 червня.

Після поранення чоловіка і до його смерті 25 червня Рената так і не змогла з ним зв’язатися. Інформацію дізнавалася від побратимів, яким часом вдавалося вийти на зв’язок.

«Я так розумію, вже десь вісім днів він перебуває там після поранення. Там є медик. Йому велика подяка. Я знаю точно, що якби не він, то все було б по-іншому. Тобто йому просто пощастило, що там був медик з ним на позиції».

Серед тих, хто розповідав про стан чоловіка Ренаті – Владислав Товстоног. Його батько Валентин Товстоног – також із пораненнями, станом на вчора перебував на тій же позиції 155 день.

«В нього осколкове поранення лівої руки. Також зачеплена права рука. Перебуває досі на позиціях. Сьогодні вже 155-а доба», – розповів Владислав в ефірі програми «Свобода Live».

За його словами, забезпечення водою та їжею практично відсутнє.

«Спочатку були дощі восени. Брали воду з калюж, збирали через брезент воду з дощу, кип’ятили, пили. Далі пішли вогнегасники – з них сточували воду. Потім уже вологі серветки, якими просто протирали рот, щоб не було зневоднення. На двох бійців можуть скинути один батончик «Снікерс», одну пачку «Мівіни» і пів літра води. І це треба розділити на кілька днів ».

Рената також підтвердила слова Владислава про критичний стан з водою та їжею.

«Він казав, що маленьку чашку води вони могли отримати раз на три-п’ять днів. А їжу ділили між усіма. Перед пораненням він уже був повністю виснажений. Щоб добігти до місця, де скидали воду або їжу, потрібні сили. А коли людина не пила й не їла нормально, вона просто не може функціонувати».

До вчора на цій позиції залишалися вісім військових, яких, за словами родичів, зібрали з кількох різних позицій.

«Очікуйте ротацію»

І Владислав, і Рената неодноразово зверталися до командування, Міністерства оборони, Генерального штабу та військового омбудсмена.

Однак відповіді, за їхніми словами, скрізь однакові: «Вода є, їжа є, зв’язок є, старлінк працює, очікуйте ротацію».

Владислав стверджує, що після перших публічних скарг його батько почав отримувати погрози від командира роти.

«Йому сказали: ми вам відключимо старлінк. Потім уже були слова, що можуть « обнулити У воєнному жаргоні та сленгу слово «обнулити» означає фізичне знищення цілі або виведення з ладу ворожої техніки. Вживається як синонім до поняття «ліквідувати» чи «вбити».», якщо продовжаться звернення через омбудсмена та соцмережі».

Родичі армійців 108-ї бригади ТрО не вперше звертаються до журналістів. Так дружина військовослужбовця Антона – Любов, у квітні цьогоріч розповідала журналістам «Суспільне», як її чоловік та побратими через тотальне виснаження та голод їдять мишей на позиціях.

Наказ про ротацію: до 60 днів на передовій

30 квітня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про запровадження обов’язкових ротацій для військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї.

Згідно з його наказом, командири мають забезпечити перебування військових на позиціях до двох місяців із подальшою обов’язковою заміною. Ротація, як наголошував головком, має відбуватися не пізніше ніж протягом місяця після завершення цього терміну.

У своєму поясненні Сирський підкреслював, що сучасна війна суттєво змінилася через масове застосування дронів. Це ускладнило логістику, переміщення та навіть базові процеси постачання на фронті. Саме тому, за його словами, питання ротацій напряму пов’язане зі збереженням життя військових.

Військовий омбудсмен: «Це системна проблема»

Перший заступник військового омбудсмена Руслан Циганков підтверджує: проблема невиконання ротацій є системною і не обмежується однією бригадою.

«Це проблема ж не тільки 108-ї бригади. Це загальна проблема. Вона існує всюди. Майже кожного дня ми займаємося такими питаннями на рівні бригад, батальйонів, корпусів», – сказав він.

Від початку роботи офісу, за його словами, надійшло щонайменше 354 скарги щодо тривалого перебування військових на позиціях. Водночас він уточнює, що йдеться не про окремих людей, а часто – про групи військових.

Командири, до яких звертається Циганков, пояснюють неможливість ротацій насамперед високою інтенсивністю бойових дій і щільним вогневим контролем противника.

« Вогневе ур аження противника дуже щільне, у зв’язку з цим ротація неможлива», – пояснюють у військових підрозділах, за словами омбудсмена.

Окремо він згадує проблему недостовірної інформації у звітах про забезпечення. За його словами, фіксувалися випадки, коли командирів нижчого рівня притягували до відповідальності за надання неправдивих даних про постачання і стан підрозділів .

Між наказом і реальністю

Історія бійців 108-ї бригади стала одним із прикладів ширшої проблеми, про яку нині говорять і родини військових, і представники інституцій контролю.

З одного боку, існує наказ головнокомандувача Збройних сил України про перебування на позиціях до двох місяців і обов’язкову ротацію. З іншого – реальність, у якій військові залишаються на передовій по 90, 150, а то і більше днів.

Офіс військового омбудсмена визнає: у значній частині випадків ці норми не виконуються.

В матеріалі видання Hromadske за 18 червня командири різних підрозділів – від роти до бригади, наказ Сирського назвали показухою, вважаючи його відірваним від реальності через тотальну нестачу у комплектації підрозділів. Так один із командирів батальйону на Куп’янському напрямку розповів журналістам, що комплектація його підрозділу зараз всього 20 відсотків.

«Тобто там, де має сидіти 100 людей – сидить 20. Де має сидіти десять – сидить двоє. Наша бригада не розпіарена, і не може собі дозволити виставити не те що три, а навіть одну зміну!», – пояснив він у коментарі Hromadske.

Раніше командир 5-ї окремої важкої механізованої бригади Руслан Габінет в інтерв’ю Радіо Свобода так само пояснював, що бійці змушені тримати позиції сотні днів без ротації через брак особового складу та масове застосування російськими силами БПЛА.

«Брак особового складу – перше. Друге – технологічний розвиток ведення війни давно створив явище прозорості поля бою. Увесь особовий склад змушений іти або в піхоту, або в підрозділи БПЛА – це основні напрямки, які ми зараз розвиваємо», – сказав Габінет.

Саме через нестачу особового складу новоприбулих військових насамперед залучають до заміни тих, хто найдовше перебуває на позиціях, каже командир.

Поки командування пояснює ситуацію складністю евакуацій і умовами сучасної війни, родини військових говорять про виснаження, поранення і втрати часу, який у бойових умовах часто стає критичним.

Радіо Свобода звернулося за коментарями до Генерального штабу та 108-ї бригади. На даний момент відповіді редакція не отримала.