Голод, спрага і рани. Чому бійці не можуть вийти з позицій?

Родичі військовослужбовців 108-ї бригади ТРО стверджують, що їхні рідні перебувають на позиціях понад 150 днів. Вони розповідають Радіо Свобода про неможливість виходу бійців з позицій, відсутність ротацій та голод.

Військовослужбовці змушені пити і їсти що доведеться: «забрали воду з калюж, вогнегасників і вологих серветок».

Ситуація схожа до тієї, про яку раніше розповіли родичі військовослужбовців 14-ої бригади. Тоді вони заявили про голод на позиціях: лише після розголосу з оприлюдненням фото змарнілих чоловіків бійцям передали їжу.

Раніше головнокомандувач Сирський оприлюднив наказ про обов’язкову ротацію військових на передовій.

Чому його не дотримуються?

Що кажуть військовослужбовці про наказ Сирського?

Чому не можуть вивести військових з позицій?

Чому не можуть доставити їм їжу, воду і медикаменти? Що робити у цій ситуації?

Про це дивіться у програмі Свобода Lіve:

Руслан Циганков, перший заступник Військового омбудсмана в ефірі Радіо Свобода заявив, що згідно із розглядом тих скарг, які отримує Офіс військового омбудсмана, виконати наказ Олександра Сирського про обов’язкову ротацію на передовій – неможливо.

Згідно з наказом, час перебування на позиціях має бути не більший, ніж 60 діб. Проте на практиці цей наказ не виконується.

«Можу лише зазначити в контексті того, що ми бачимо, в більшості випадків 60 діб, з тих скарг, які ми отримуємо – це просто неможливо. Я не можу казати на загал, але саме в контексті опрацьованих нами скарг, на жаль, це неможливо в більшості випадків», – пояснив Циганков.

Раніше командир 5-ї окремої важкої механізованої бригади Руслан Габінет в інтерв’ю Радіо Свобода пояснив, що бійці змушені тримати позиції сотні днів без ротації через брак особового складу та масове застосування російськими силами БПЛА.

«Брак особового складу – перше. Друге – технологічний розвиток ведення війни давно створив явище прозорості поля бою. У нас значно менше штурмових дій відбувається під час ясної погоди, тому що ми все бачимо, і противник усе бачить. Основне ураження, яке ми завдаємо і яке завдає противник, – це застосування безпілотних ударних комплексів різного типу. Це головна зброя. Навіть артилерія вже відходить на інший план. Увесь особовий склад змушений іти або в піхоту, або в підрозділи БПЛА – це основні напрямки, які ми зараз розвиваємо», – сказав Габінет.

Саме через нестачу особового складу новоприбулих військових насамперед залучають до заміни тих, хто найдовше перебуває на позиціях, каже командир. За його словами, така ситуація безпосередньо впливає на можливості бригади виконувати завдання на фронті:

«Це призводить до того, що противник може нарощувати свої наступальні зусилля: він закріплюється на одних ділянках, рухається далі, закидає особовим складом наші позиції і просувається вперед. Ми не можемо виставити додаткові позиції або провести, умовно, наступальні дії, щоб зайняти ще кілька рубежів. Це потребує людей – тих, хто це виконуватиме. Але ми не можемо цього зробити, поки на головному рубежі люди стоять по 200 і більше днів»



