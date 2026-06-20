Військовим у СЗЧ повертають право вибору підрозділу: як це працює

У рамках масштабної реформи війська Міністерство оборони України оприлюднило нову тимчасову процедуру повернення у стрій військових, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року. Вони можуть повернутися до 20 вересня, обравши підрозділ із визначеного переліку і подавши рапорт через «Армія+», та в інші визначені способи. Добровільне повернення відбувається напряму в підрозділ, оминаючи батальйони резерву (БРЕЗи), через які раніше розподіляли військовослужбовців, що вчинили СЗЧ.

Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) публікує інструкцію, як діяти при поверненні у стрій, і разом з рекрутерами Сил оборони відповідає на найпоширеніші запитання.

Навесні Донбас Реалії писали, що система рекрутингу військовослужбовців, які самовільно залишили частину, фактично заблокована: бригади майже не могли поповнюватися людьми зі статусом СЗЧ, а люди не поверталися на службу через неможливість обирати підрозділи для повернення. Тепер це змінюється.

Тимчасове вікно для добровільного повернення із СЗЧ у новий спосіб діє 100 днів – від дати набрання чинності до 20 вересня 2026 року. Ним можуть скористатися військовослужбовці, у яких зафіксували СЗЧ до 12 червня 2026 року.

Нова процедура дає можливість самостійно обрати підрозділ із запропонованого переліку, уникнути складної бюрократії і розподілу до місця служби через батальйони резерву (БРЕЗи).

Серед яких підрозділів можна обирати?

Міністерство оборони визначило підрозділи, у які можна повернутися після СЗЧ. Їхній перелік і наявні вакансії опубліковані на сайті міністерства. За словами міністра оборони Михайла Федорова, це топ-50+ найкращих підрозділів, які визначили за складною формулою.

« Це рейтинг оцінки бойової результативності . Він враховує три критерії: скільки завдав підрозділ втрат ворогу, скільки втрат у цього підрозділу, скільки він деокупував території або скільки втратив території», – пояснив Михайло Федоров.

Однак тут діє обмеження. Обирати підрозділ можна лише в межах військової структури, з якої військовослужбовець пішов у СЗЧ. Тобто, якщо військовий попередньо проходив службу у ЗСУ, то обирати може лише з підрозділів, що підпорядковані ЗСУ. Відповідно і з НГУ та ДССТ.

Чому обирати підрозділ не можуть ті, хто вчинив СЗЧ після 12 червня?

Це обмеження ввели навмисно, ймовірно, щоб не провокувати СЗЧ заради переведення між підрозділами, вважають начальник відділення рекрутингу 28-ї ОМБр Денис Швидкий та начальник відділення рекрутингу 93-ї ОМБр «Холодний Яр» Гліб Лобач, з якими поговорили Донбас Реалії.

Проблема переведення у війську на сьогодні залишається однією з найбільш гострих. На цьому етапі реформи у Міноборони пропонують скористатися можливостями переведення в межах корпусу.

Як працює тимчасовий механізм повернення із СЗЧ

Подати рапорт на добровільне повернення в обраний підрозділ можна трьома способами:

У застосунку «Армія+» (для ЗСУ, НГУ та ДССТ).

Для цього потрібно у розділі «Рапорти» обрати рапорт «Повернення на службу після СЗЧ» і заповнити анкету. Покрокова інструкція тут.

Напряму в частину (для ЗСУ і ДССТ).

Через 1-й чи 2-й центр рекрутингу (лише для ЗСУ).

Подати одночасно кілька рапортів не можна.

Дочекатися розгляду

Перевірка рапорту триває до 7 днів. У цей час частина зв’яжеться з військовослужбовцем для уточнення даних та обговорення подальшої служби.

Підрозділи, що беруть участь у програмі, дають роз'яснення процедури у своїх соцмережах та рекомендують до подання рапорту в застосунку зв'язатися безпосередньо з ними, залишити заявку на сайті підрозділу, відвідати рекрутинговий центр або звернутися напряму в частину. Це необхідно, наголошує Гліб Лобач, щоб краще розуміти, де буде проходити служба, які навички потрібні, які вакансії є.

« Я б усім рекомендував спочатку просто звернутися на гарячу лінію, з нами поспілкуватися , а після цього вже подавати рапорт в «Армії+», коли людина буде чітко знати, на що вона йде. Можна прибути безпосередньо до нас , подати письмовий рапорт, а ми вже зареєструємо його на порталі. Тобто процедура майже та ж сама, тільки ми допомагаємо це зробити на місці», – пояснює рекрутер.

Після погодження рапорту для повернення у ЗСУ і ДССТ дається 5 діб на дорогу. Для НГУ – 96 годин, а вирушати треба після сповіщення в «Армія+» про те, що наказ Командувача НГУ підписано (на це дається 72 години).

Продовжити службу

Після прибуття в частину відбувається оформлення на службу та відновлення продовольчого, грошового та інших видів забезпечення військового.

«Коли людина прибуває до нас у частину, ми її за рапортом тимчасово зараховуємо в списки частини. Якщо її вже виключили з попередньої частини, то ми можемо одразу відновити грошове забезпечення. Якщо її ще не виключили, то ми протягом 7 днів подаємо заявки у ВСП і по всіх органах. І протягом тижня її виключають, а ми ставимо вже у себе в списки і відновлюємо грошове забезпечення», – пояснює Денис Швидкий.

Чи може обрана частина відмовити?

Поданий рапорт можуть не погодити.

«Військова частина може відмовити. Це на розгляд командира . Дивляться, чи будуть забирати людину в цей підрозділ. Може, людина по фаху не підходить, може, по навичках, може, вона не зможе, як треба, виконувати задання того підрозділу, куди вона подає заявку. Може, по стану здоров'я не підходить. Але забрати людину в інший підрозділ примусово не можуть», – пояснює Денис Швидкий.

Відхилити рапорт можуть, якщо немає підтвердження, що людина перебуває в СЗЧ, або якщо в рапорті подані некоректні дані, зазначає Гліб Лобач.

Чи може військовослужбовця в цей час затримати військова служба правопорядку (ВСП)?

Добровільне повернення протягом 100 днів працює, оминаючи резервні батальйони (БРЕЗи) та військову службу правопорядку (ВСП). І дає змогу одразу прибути на місце служби в обрану частину.

Після погодження рапорту в застосунку з'являється статус «У дорозі», який є підтвердженням того, що військовослужбовець добровільно повертається на службу. У випадку подання рапорту напряму до обраної частини або через рекрутинговий центр надається паперовий припис.

«Якщо людина не прибула до військової частини у визначений термін, то вона вважається такою, що самовільно залишила військову частину і її вже можуть затримати», – пояснює Гліб Лобач.

Доки рапорт на розгляді, жодних позначок немає. Однак відомості, що людина подала рапорт, у військових є. Там зазначається, на яких етапах він знаходиться, каже рекрутер.

Куди розподілятимуть тих, хто не подав рапорт?

Для тих, хто не обере добровільне повернення і залишатиметься у статусі СЗЧ у випадку затримання військовою службою правопорядку у визначені 100 днів, буде діяти попередня процедура із розподілом через БРЕЗи.

«Тут весь сенс, що людина добровільно повертається із СЗЧ. І якщо ви добровільно приходите, то ви вже собі обираєте підрозділ, ви йдете по іншій доріжці. Якщо вас спіймали, то ви йдете за розподілом – де більше потрібно. В нас комплектуються й інші бригади, які не входять в цей перелік (визначений топ-50+ – ред.). Тому БРЕЗи працюють», – пояснює Денис Швидкий.

Чи скасовується кримінальна відповідальність за СЗЧ у випадку добровільного повернення?

Зарахування до військової частини не залежить від того, чи порушене кримінальне провадження щодо вчинення СЗЧ у людини, яка повертається добровільно.

«У разі наявності кримінального провадження наша частина буде зобов'язана допомогти людині закрити це кримінальне провадження шляхом надання письмової згоди слідчим, прокурорам та суддям. Людина вже за фактом служить у нас. Суд ухвалює рішення в таких випадках про закриття кримінального провадження», – пояснює Гліб Лобач.

В Україні діє норма, прописана у частині 5 статті 401 КК України, яка стосується тих, хто вчинив СЗЧ вперше. Саме її зазвичай застосовує суд, щоб закрити кримінальне провадження у разі добровільного повернення військового на службу.

Що буде з тими, хто не повернеться до війська у визначений термін?

В інтерв’ю ТСН міністр оборони Михайло Федоров анонсував, що після відведених ста днів на добровільне повернення у державі планують посилити механізми притягнення до відповідальності за вчинене СЗЧ і зробити їх більш реалістичними:

«Сьогодні можна сказати, що вони здебільшого не діють. Тобто людина йде в СЗЧ, і немає вироків суду. Вони з'являться, для цього потрібно прийняти законопроєкт, який буде зареєстрований від Міністерства оборони».

Рекрутери, з якими поговорили Донбас Реалії, схвально ставляться до змін в процедурі повернення із СЗЧ. З їхніх слів, зміни дають змогу підрозділам легше вирішувати бюрократичні питання та поповнюватися військовослужбовцями, які свідомо обирають підрозділ. Саме неможливість поповнення із СЗЧ вони критикували з осені 2025 року, коли такий рекрутинг був майже заблокований.

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