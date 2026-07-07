«Це заборонено?»: топнаглядачка за будівельним ринком від держави живе в двоповерхових апартаментах, які не декларує

Наталія Дюжилова обіймає посаду заступниці голови Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ) – органу, створеного замість ліквідованої ДАБІ. У ДІАМ вона відповідає, зокрема, за ринковий нагляд – контролює якість будівельної продукції та може ініціювати штрафи чи відкликання товару з ринку для виробників, які порушують норми.

Журналісти «Схем» (Радіо Свобода) проаналізували майнові декларації самої Дюжилової та порівняли задекларовану інформацію із реальністю. Виявилося, що вона роками не вказує у звітності двоповерхові апартаменти та іншу нерухомість чоловіка, з яким, схоже, перебуває у фактичному, тобто цивільному шлюбі – як і взагалі не згадує про нього у розділі «члени родини». Хоча антикорупційне законодавство зобов’язує це робити. Сама Дюжилова заперечує знахідки журналістів.

Діяльність Державної архітектурно-будівельної інспекції нерідко супроводжувалася корупційними скандалами. З приходом до влади президента Володимира Зеленського установу вирішили ліквідувати, а замість неї утворити новий орган – Державну інспекцію архітектури містобудування України.

Новим очільником органу, який мав покласти край корупції в будівельній сфері, в результаті конкурсу у 2021 році став Семен Кривонос. За два роки він очолив Національне антикорупційне бюро. Тоді на крісло голови ДІАМ претендував не тільки він, а й інші конкурсанти, серед яких – Наталія Дюжилова.

Не отримавши посаду голови, вона обралась заступницею. Ключову співбесіду з нею перед призначенням проводив Олексій Чернишов, нині тричі підозрюваний у корупційних правопорушеннях.

Кандидатка технічних наук Наталія Дюжилова із 2016 року очолювала державне підприємство – «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів».

У 2020 році вона ненадовго очолила Державну сервісну службу містобудування – орган, утворений на руїнах ДАБІ, який мав перебрати на себе оформлення дозвільних процедур для будівництва. У подальшому цю службу ліквідували і підпорядкували ДІАМу.

До 2022 року вона також встигла попрацювати на керівній посаді у приватному бізнесі – українській компанії-виробнику газобетону «Аерок» російського олігарха Андрія Молчанова. В подальшому Україна запровадила проти Молчанова санкції, а його активи в Україні ВАКС конфіскував в дохід держави. Нині Молчанов оскаржує це рішення в європейських судах.

У ДІАМ Дюжилова відповідає, зокрема, за ринковий нагляд – контролює, щоб будівельна продукція була якісною. Якщо орган визнає, що матеріали того чи іншого виробника не відповідають нормам, то його можуть щонайменше оштрафувати, максимальне ж покарання – відкликання продукції з ринку.

Декларація vs реальність

Журналісти «Схем» вирішили придивитися до майнового стану Наталії Дюжилової.

У всіх своїх публічних деклараціях про майно і доходи, починаючи із 2016 року і донині, вже в статусі заступниці керівника ДІАМ, вона декларує місце проживання в одному зі спальних районів Києва у квартирі площею трохи більше за 70 квадратних метрів.

Журналісти вирішили перевірити, чи дійсно Наталія Дюжилова мешкає саме тут, але впродовж тижнів перестріти її тут не вдалося.

19 травня «Схеми» помітили, як за зовсім іншою адресою з напівпідземного паркінгу виїжджає автомобіль, який належить Наталії Дюжиловій. Журналісти зустріли її на цьому ж місці за декілька днів. Перед роботою вона вигулювала неподалік на набережній домашнього улюбленця та згодом зайшла до під’їзду будинку, якого немає в її декларації.

Про те, що чиновниця мешкає саме тут, а не в задекларованому панельному будинку, свідчить і те, що наступного місяця, вже у червні, журналісти спостерігали ту саму картину. Саме звідси Дюжилова вирушала на роботу вранці. Автівку «Схеми» помітили і того ж дня на стоянці неподалік від ДІАМ.

Чому ж апартаменти і паркомісце, якими користується посадовиця ДІАМ Наталія Дюжилова, відсутні у її декларації?

«Схеми» встановили, що розгадка криється у розділі майнової звітності під назвою «Інформація про членів сім’ї суб'єкта декларування». Дюжилова декларує, що чоловіка не має та виховує доньку сама. За даними «Схем», вона справді давно розлучена.

Журналісти пояснюють, що, за українським антикорупційним законодавством, посадовці мають декларувати членів своєї сім’ї та, відповідно, в окремому розділі їхнє майно: нерухомість, автомобілі, інформацію про доходи. Проживання у цивільному, тобто незареєстрованому, шлюбі теж створює такі зобов’язання.

Як показав аналіз «Схем», є чимало підстав стверджувати, що високопосадовиця ДІАМ, схоже, вже тривалий час перебуває у фактичному шлюбі, але не декларує ні свого цивільного чоловіка, ані усе його майно, в тому числі те, яким сама користується. Дані про їхні взаємини журналісти віднайшли у публічному просторі.

Прокурорські апартаменти

Олександр Головкін – експрокурор з понад 20-річним стажем. Нині на пенсії за вислугою років. За період, поки він працював на держслужбі, його родина обзавелася коштовним майном – земельними ділянками у передмісті Києва, нерухомістю та паркомісцями у столиці.

Зокрема, у 2007 році його мати стала власницею двоповерхових 5-кімнатних апартаментів площею понад 220 квадратних метрів та двох паркомісць тут, на одній зі столичних набережних. У 2021-му вона подарувала їх синові, Олександру Головкіну. Наталія Дюжилова, схоже, мешкає тут ще з тих часів.

Саме цю адресу вона вказувала своєю як відвідувачка відомої приватної спортивної мережі, про що свідчить витік даних клієнтів цього спортклубу за 2020 рік.

Виходить, що посадовиця ДІАМ Дюжилова забуває відобразити цю нерухомість уже щонайменше в п’яти щорічних майнових деклараціях.

Що ще може свідчити про те, що Дюжилова та Головкін давно ведуть спільний побут? «Схеми» знайшли чимало публічних доказів їхніх тривалих стосунків завдяки світлинам у соціальних мережах, які публікувала сама Дюжилова та її друзі ще в період 2017-2019 років.

Журналістам вдалося відшукати і більш свіже спільне фото Дюжилової та Головкіна, датовані травнем 2025 року.

У тому ж місяці Дюжилова фотографувалася на тлі храму на набережній, неподалік від апартаментів, які належать Головкіну і в яких вона мешкає. А також опублікувала світлину, ймовірно, з самої квартири з видом на парк неподалік. Фото теж датоване травнем 2025 року.

Дюжилова публікувала фото собаки в своєму інстаграм-акаунті з підписом: «Мій антистрес».

Про тривалий і давній зв’язок Дюжилової з Головкіним свідчать й інші факти.

Наприклад, на своїй фейбсук-сторінці Олександр Головкін сам прямо зазначав, що батько Дюжилової є членом його родини.

Родина Дюжилової вітає Головкіна зі святами щонайменше з 2016 року. Брат посадовиці вітав Головкіна у віршованій формі, а її батько ділився з експрокурором підбіркою найкращих анекдотів на одному з новинних сайтів.

Сама посадовиця теж мала справи з родиною Головкіна. У 2025 році його син Гліб придбав у Дюжилової земельну ділянку за понад пів мільйона гривень. А впродовж 2022-2024 років, коли Дюжилова вже обіймала посаду заступниці голови Державної інспекції архітектури та містобудування, дочка експрокурора Анна Головкіна працювала там же в одному з департаментів. Про це свідчать її декларації за той період.

Більше того, номер мобільного Наталії Дюжилової в телефонних книгах деяких абонентів підписаний як «Наташа Головкіна», йдеться в розслідуванні.

«Цивільний шлюб має в обов’язковому порядку декларуватися на рівні, як з чоловіком чи дружиною. Нема значення для цілей декларування, чи ви розписані, чи ви перебуваєте в офіційному шлюбі, чи це особа, з якою ви спільно проживаєте. Є обов'язок декларувати таку особу і не лише особу, а й все майно на цій особі», – каже експерт з питань антикорупційного законодавства та голова правління ГО «Антикорупційний штаб» Сергій Миткалик.

«Схеми» звернулись за коментарем до Наталії Дюжилової, а також поінформували Олександра Головкіна, що про нього теж йтиметься в матеріалі і надали йому слово.

«Я не є публічною особою, тому не даю вам згоду на публікацію моїх особистих даних і забороняю згадування мене у будь-яких публікаціях. У разі наклепу і інших незаконних і невідповідних дій щодо мене попереджаю, що буду оскаржувати їх у суді», – повідомив Головкін.

Після цього повідомлення він прибрав згадку про родинні звʼязки з батьком посадовиці у соцмережі і закрив свій профіль.

Головкін – справді колишній прокурор, тобто вже не перебуває на публічній службі, що, втім, все одно не робить його повністю приватною особою в розумінні антикорупційного законодавства – після 20 років служби в органах української прокуратури. Але згадка про нього у цьому матеріалі має суспільне значення в першу чергу в контексті зв’язку з чинною державною службовицею та її можливого недостовірного декларування.

«Згадка імені приватної особи в тому контексті, що саме пов'язаність з ним фігурантки розслідування в цьому випадку може вказувати на її порушення в заповненні декларації, тобто не зазначення якихось відомостей, приховування відомостей, воно не відноситься до сфери приватного життя», – розповідає медіаюристка Людмила Панкратова.

«У цьому випадку питання суспільного інтересу дуже чітко артикульоване. Тому, поважаючи право на приватність будь-якої особи, ми маємо зважати на те, що ми не втручаємося у приватність, ми вказуємо вузький суспільний інтерес, який стосується майнових відносин», – додає Панкратова.

Журналісти зателефонували Наталії Дюжиловій і запитали про те, чому вона не вказує фактичні шлюбні відносини з Олександром Головкіним та користування апартаментами та паркомісцем.

– Я не перебуваю в шлюбі, – сказала Дюжилова.

– В шлюбі ви не перебуваєте, але ви спільно проживаєте і користуєтеся цією нерухомістю уже впродовж тривалого часу. З огляду на це я хотів би запитати, чому цієї інформації немає в вашій декларації? – запитав журналіст «Схем».

– Я не знаю, звідки у вас така інформація. Я проживаю у Солом'янському районі, в мене вказана адреса, за якою я проживаю разом зі своєю дитиною.

– Але ми бачили вже і в травні, і в червні, що ви не користуєтеся цією нерухомістю в Солом’янському районі і насправді мешкаєте в іншому місці, виходите на прогулянки з вашим улюбленцем в Оболонському районі саме, на набережній.

– Вибачте, якщо вже в парку міста Києва заборонено гуляти з собакою, я не знаю, напевно, у нас щось змінилось.

– Ні, просто всі ті обставини, які ми бачимо – де ви насправді мешкаєте, з ким ви проводите спільне дозвілля – ми маємо підстави вважати, що ви не вказуєте в декларації ні нерухомість, якою користуєтеся насправді, ані ваші фактичні шлюбні відносини з Олександром Головкіним. З огляду на це ми вирішили запитати ваш коментар.

– Дивіться, мій коментар можете, будь ласка, отримати. Я не перебуваю у шлюбних відносинах. Наразі я проживаю в Солом'янському районі. По-друге, я інколи прошу ставити свою машину в паркінг, тому що під час повітряних тривог я переживаю, біля нашої домівки було вже три прильоти.

– Тобто я правильно розумію, ви мешкаєте в Солом'янському районі, але ставите на паркінг вашу машину в Оболонському районі, так?

– Інколи я ставлю машину на паркінг в Оболонському районі. Мої особисті відносини – це моя особиста справа. У шлюбних стосунках я не перебуваю, спільного майна я не маю.

– Чи маєте спільний побут з Олександром Головкіним?

– Я дійсно там буваю, я там не мешкаю. Я не веду якогось спільного побуту з цією людиною.

– Олександр Головкін в себе в фейсбуці зазначає серед членів своєї родини вашого батька Олександра Дюжилова, це є в описі його профілю. Як би ви могли це прокоментувати?

– Я думаю, що просто людина трошки в поважному віці. І вона трошки так само, як і мої батьки… їм складно користуватися гаджетами, якимось чином з ними взаємодіяти. Я думаю, що причина, напевно, суто в цьому.

З огляду на реакцію високопосадовиці, журналісти запитали в неї про ще один епізод – коли вона їздила у робоче відрядження у Гданськ на конференцію з відновлення України. Вирушала туди вона зранку саме з цієї незадекларованої адреси, із валізою, у супроводі самого Головкіна на його авто.

На це Дюжилова відреагувала ось так: «Це заборонено чи що? Я не розумію. Чому я маю це пояснювати?». Вона також вкотре заперечила, що має з Головкіним спільний побут.

Чи вірити поясненням Наталії Дюжилової, вирішувати читачеві. А ще, за словами експертів, це могло б стати предметом розгляду антикорупційних органів.

«За недостовірні відомості в декларації у нас є фактично дисциплінарна відповідальність, адміністративна, кримінальна і цивільно-правова. Якщо ми говоримо уже за відомості, які відрізняються на суму у понад 7,5 мільйонів гривень в декларації, то тут ми говоримо про санкцію до двох років позбавлення волі з можливістю додаткового покарання у вигляді трьох років позбавлення прав обіймати певні посади», – каже експерт Сергій Миткалик.

В підготовці матеріалу брала участь журналістка Яна Рибка в рамках програми Journalism Exchange Program, організованого громадською організацією Media Development Foundation.