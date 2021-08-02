У ДБР повідомили деталі справи співробітника УДО, підозрюваного у побитті танцюриста

У Державному бюро розслідувань заявили про підготовку повідомлення про підозру співробітнику Управління державної охорони України, «який напередодні жорстоко побив танцюриста шоу-балету поп-виконавиці, спричинивши йому тяжку закриту черепно-мозкову травму й інші супутні травми».

«Установлено, що 1 серпня працівник УДО, проходячи повз будинок танцюриста, спочатку штовхнув його, а після зауваження жорстоко побив. Нападник сильно вдарив юнака в обличчя, спричинивши йому тяжку закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, лінійний перелом скроневої кістки та інші травми», – повідомили у пресслужбі ДБР.

Там додали, що співробітника УДО затримали із попередньою кваліфікацією справи «умисне тяжке тілесне ушкодження».

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

Наразі в межах досудового розслідування допитані свідки, проведені впізнання осіб, отримані відеозаписи з камер відеоспостереження та мобільних телефонів свідків, розслідування триває, додали в ДБР.

В УДО раніше повідомили, що відсторонили згаданого співробітника від виконання обов’язків.

Про інцидент стало відомо 1 серпня. Зокрема, про побиття танцівника свого шоу-балету написала у фейсбуці і співачка Надя Дорофеєва. За її словами, у танцюриста – крововилив у мозок, внаслідок чого його ввели у медикаментозну кому.