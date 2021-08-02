В УДО повідомили про затримання свого співробітника, підозрюваного у побитті танцівника

Працівника Управління державної охорони, якого підозрюють у тому, що він 1 серпня побив танцівника шоу-балету DOROFEEVA у Києві, затримано, повідомили в коментарі Радіо Свобода у пресслужбі УДО.

«Зараз проводиться службове розслідування. На даний момент цей військовослужбовець затриманий. Слідством займається ДБР», – заявили в пресслужбі.

Радіо Свобода намагається отримати коментар Державного бюро розслідувань.

Раніше в УДО заявили, що танцівника шоу-балету DOROFEEVA побив чинний працівник управління.

«Ми ретельно перевірили цю інформацію та повідомляємо, що дана особа є не колишнім, а діючим військовослужбовцем УДО України. За даним фактом керівництвом Управління призначено службове розслідування, обставини події з’ясовуються. На час проведення розслідування військовослужбовця усунуто від виконання службових обов’язків», – мовиться в повідомленні.

Про інцидент написала у фейсбуці і співачка Надя Дорофеєва. За її словами, напад стався на виході з нічного клубу. Дорофеєва зазначила, що у танцівника – крововилив у мозок, внаслідок чого його ввели у медикаментозну кому.