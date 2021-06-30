Майже кожен четвертий український чоловік зазнав фізичного насильства на вулиці – Amnesty International

Майже кожен четвертий український чоловік повідомив, що зазнав фізичного насильства на вулиці у дорослому віці. Про це свідчить всеукраїнське соціологічне дослідження, проведене Amnesty International у квітні–травні 2021 року.

Про досвід пережитого домашнього насильства заявили тільки 6 відсотків респондентів.

«Дещо більше від різних форм насильства опитані чоловіки потерпали в дитинстві і юності. Вуличних побоїв зазнавала третина респондентів (31%), булінгу та/або побиття у школі — кожен четвертий (25%). Про випадки ляпасів або побиття ременем удома до 16 років розповіли аж 65% опитаних», – мовиться у звіті про опитування.

Найбільшу загрозу фізичного насильства чоловіки вбачають з боку інших чоловіків, переважно від незнайомців на вулиці, кримінальних груп та силовиків. 9 відсотків чоловіків вважають найбільш потенційним агресором жінок, при цьому переважно вони говорять про своїх знайомих, або ж представників кримінальних груп.

Ті, хто пережили фізичне насильство після 16 років, уточнили, що найчастіше його вчиняли дорослі чоловіки (52%) і підлітки (32%).

У школі насильство й булінг походили переважно з боку однокласників або інших школярів чоловічої статі (50% і 47% відповідно). Серед тих, хто чинили домашнє насильство щодо хлопців, респонденти найчастіше називали батька, вітчима, партнера матері (45% із тих, хто стикалися з насильством до 16 років) або матір, мачуху, партнерку батька (32%). Майже така сама ситуація з проявами домашнього насильства щодо чоловіків після 16 років: тут теж найчастіше як агресора вказували батька або вітчима. Натомість про досвід насильства з боку особи, з якою чоловік перебуває в стосунках або шлюбі, розповіли 15%.

Результати опитування підтвердили, що більшість українських чоловіків схильні замовчувати випадки насильства щодо них незалежно від віку та середовища. З усіх опитаних, близько 80 відсотків тих, хто стикався з домашнім насильством, не зверталися по допомогу. Так само замовчувалися і булінг та насильство у школі.

Трохи краща ситуація зі скаргами у випадку вуличних побоїв у дорослому віці – про такі ситуації повідомляли майже третина опитаних.

Як зазначається, одна з причин, чому чоловіки не схильні звертатися по допомогу, – вони не завжди розпізнають ситуацію як насильство. Менш ніж половина опитаних (48%) визнає, що заборона спілкуватися з друзями є психологічним насильством, а незаконне обмеження пересування – фізичним.