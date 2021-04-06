В Офіс омбудсмена торік надійшло на 40% більше звернень, ніж за рік до того – звіт

До Уповноваженого Верховної Ради з прав людини за 2020 рік надійшло понад 48 тисяч звернень. Це на 40% більше, ніж у 2019 році, коли нарахували майже 34 тисячі звернень. Про це повідомила Омбудсмен Людмила Денісова в рамках презентації щорічної доповіді за 2020 рік про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні.

«Більшість повідомлень стосувались порушень громадянських і політичних прав – понад 50%, і п’ята частина стосувалась економічних, соціальних і культурних прав», – зазначила Денісова.

Із початком пандемії COVID-19 та карантинних заходів, від квітня 2020 року щомісячна кількість повідомлень про порушення прав людини почала зростати, у порівнянні з аналогічними періодами 2019 року.

«Більшість повідомлень у серпні і липні, коли була найбільша кількість звернень до Уповноваженого, стосувалась порушення прав на звернення до органів влади, доступу до інформації, судового захисту та свободи пересування», – додала вона.

Аби поновити порушені права, омбудсмен подала понад 20 тисяч запитів до органів влади, внесела 60 подань і 39 приписів, провела моніторинг понад 300 судових засідань, і подала 19 позовів від імені осіб про поновлення порушених прав і свобод.

«За результатами вжитих заходів, по 92% звернень громадян було поновлено порушені права або надано роз’яснення, у 5% ще триває розгляд, і 3% відправлено за належністю до відповідних органів», – заявила Денісова.

Людмила Денісова обіймає посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини від 15 березня 2018 року.