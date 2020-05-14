ДБР повідомило про підозру учаснику викрадення і катування Ігоря Луценка та Юрія Вербицького

Слідчі Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Державного бюро розслідувань повідомили про підозру учаснику злочинної організації, яка викрала активістів Євромайдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького, повідомляє пресслужба відомства.

«Він підозрюється у підбурюванні до службового підроблення та використанні завідомо підробленого документа (ч. 4, 5 ст. 27, ч. 1 ст. 366 та ч. 4 ст. 358 ККУ). Досудовим розслідуванням встановлено, що один із учасників злочинної організації, задля уникнення кримінальної відповідальності та затримання, підбурив службових осіб до вчинення підроблення, а саме видачі паспорта громадянина України та інших документів з його фотографією, але на інше ім’я, що дозволило останньому переховуватися від слідства останні 5 років», – йдеться в повідомленні.

У ДБР нагадали, що у березні слідчі затримали двох осіб за підозрою у викраденні та катуванні Ігоря Луценка та Юрія Вербицького, а також вбивстві останнього, наразі затримані перебувають під вартою/

10 березня в Офісі генпрокурора повідомили про затримання чоловіка, який перебував у розшуку п’ять років, у справі про викрадення майданівця Юрія Вербицького та активіста, а нині ексдепутата Ігоря Луценка. Інформацію щодо затримання підтвердила адвокат, правозахисниця Євгенія Закревська і потерпілий у цій справі Ігор Луценко. Обоє вказали, що йдеться про затримання Сергія Мисливого.

Перед тим, у лютому, був затриманий ще один чоловік, якому оголосили підозру як «учаснику злочинної організації, дії якої в період січня-лютого 2014 року були спрямовані на насильницьку протидію мирним акціям протесту, викрадення та катування її активних учасників».

Учасників Євромайдану Юрія Вербицького та Ігоря Луценка викрали 21 січня 2014 року з Олександрівської лікарні, куди Луценко привіз Вербицького після поранення під час сутичок на вулиці Грушевського. Обох майданівців вивезли за місто, їх катували і покинули в лісі на морозі. 22 січня тіло Вербицького виявили в лісі під Гнідином Бориспільського району Київської області.