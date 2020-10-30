ДБР заявляє про затримання високопосадовця Державної фіскальної служби за хабар

Оперативники Державного бюро розслідувань затримали керівника Головного управління протидії економічним правопорушенням ДФС України за спробу отримати частину хабаря в 200 тисяч доларів – про це пресслужба ДБР повідомила 29 жовтня.

Як зазначають у бюро, затримання відбулося, коли посадовець ДФС отримував половину суми.

«За попередньою інформацією, посадовець вимагав від керівника одного з фармпідприємств 200 000 доларів США за повернення вилучених під час обшуку документів та закриття кримінального провадження», – йдеться в заяві.

Ім’я затриманого ДБР офіційно не повідомляє.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні керує Офіс генерального прокурора.

У Державній фіскальній службі поки що публічно не коментували заяви про затримання.