ДБР заявляє про затримання високопосадовця Державної фіскальної служби за хабар

Оперативники Державного бюро розслідувань затримали керівника Головного управління протидії економічним правопорушенням ДФС України за спробу отримати частину хабаря в 200 тисяч доларів – про це пресслужба ДБР повідомила 29 жовтня.
Як зазначають у бюро, затримання відбулося, коли посадовець ДФС отримував половину суми.
«За попередньою інформацією, посадовець вимагав від керівника одного з фармпідприємств 200 000 доларів США за повернення вилучених під час обшуку документів та закриття кримінального провадження», – йдеться в заяві.
Ім’я затриманого ДБР офіційно не повідомляє.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні керує Офіс генерального прокурора.
У Державній фіскальній службі поки що публічно не коментували заяви про затримання.
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