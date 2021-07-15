У Нідерландах помер відомий репортер, якого поранили зі зброї минулого тижня

У Нідерландах помер відомий репортер Пітер де Вріс, який писав на кримінальну тему, і був поранений з вогнепальної зброї 6 липня, повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на інформацію від його родини.
64-річний де Вріс зазнав 5 кульових поранень, один постріл – в голову. Це сталося в Амстердамі 6 липня біля телестудії після його виступу в ток-шоу.
64-річний Пітер де Вріс – автор численних публікацій про кримінальні угруповання. Він виступав в якості радника свідків у судах. Журналісту неодноразово надходили погрози, через які уряд раніше виділяв йому охорону.
Де Вріс був довіреною особою головного свідка на гучному судовому процесі, що проходить нині в Нідерландах у справі про організоване злочинне угруповання.
Поліція Нідерландів заявила, що підозрюваний у стрілянині – 21-річний голландець, а 35-річний поляк, який проживає в Нідерландах, був за кермом разом із ним. Їх заарештували незабаром після стрілянини.
Комітет захисту журналістів закликав владу Нідерландів визначити, чи де Вріс став жертвою своєї професійної діяльності та забезпечити розслідування нападу.
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