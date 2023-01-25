У РФ дозволили депутатам не оприлюднювати дані про свої доходи та майно

Держдума РФ ухвалила в остаточному третьому читанні закон, який дозволить депутатам та сенаторам засекречувати дані зі своїх декларацій про доходи та майно, йдеться у повідомленні пресслужби російського законодавчого органу.

Закон набирає чинності з 1 березня.

Згідно із законом, декларації депутатів та сенаторів публікуватимуться лише в «узагальненому вигляді». Регіональним та муніципальним депутатам взагалі дозволяється не надавати декларації про доходи, якщо вони поєднують депутатство з іншою роботою (виняток лише, якщо вони купили автомобіль або нерухомість на суму, яка перевищує трирічний дохід сім’ї ).

Спочатку ця ініціатива стосувалася лише регіональних та місцевих депутатів, але вже до другого читання право засекретити персональні дані отримали і члени Ради Федерації та Держдуми.

Наприкінці грудня минулого року президент РФ Володимир Путін звільнив від декларування доходів військових та силовиків, які беруть участь у війні проти України, а також так званих «посадовців» із захоплених військами РФ територій України. Крім військовослужбовців, силовиків та чиновників, від подання декларацій про доходи, згідно з указом, звільняються і їхні дружини/чоловіки.