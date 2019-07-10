Законопроект про дематюкацію мови повернули на доопрацювання

Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики проголосував за скерування на доопрацювання законопроекту «Про протидію лихослів’ю» (дематюкацію мови).

На засіданні комітету сама автор законопроекту депутат від «Блоку Петра Порошенка» Ольга Богомолець виступила за його доопрацювання.

Крім того, на засіданні члени комітету наголосили, що цей законопроект поточне скликання парламенту все одно не встигне розглянути.

2 липня у Верховній Раді зареєстрували законопроект «Про протидію лихослів’ю» (про дематюкацію мови)». Ініціатором законопроекту виступила народний депутат Ольга Богомолець.

Законодавча ініціатива стосується публічних осіб та ЗМІ і не зачіпає сферу особистого життя людей. Документом передбачені адміністративні штрафи за нецензурну лексику. Кошти, які надходитимуть до бюджету з виплати штрафів, пропонується віддавати Українському культурному фонду – на розвиток української культури і мови.