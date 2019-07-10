Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
10 Липень 2019, Київ 16:18
Новини | Політика

Законопроект про дематюкацію мови повернули на доопрацювання

Лихослів’ям у суспільстві переймається Ольга Богомолець, яка і є автором відповідного законопроекту

Дивитись коментарі

Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики проголосував за скерування на доопрацювання законопроекту «Про протидію лихослів’ю» (дематюкацію мови).

На засіданні комітету сама автор законопроекту депутат від «Блоку Петра Порошенка» Ольга Богомолець виступила за його доопрацювання.

Крім того, на засіданні члени комітету наголосили, що цей законопроект поточне скликання парламенту все одно не встигне розглянути.

/**/ /**/ /**/
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Радіо Свобода Daily: В парламенті пропонують заборонити українцям матюкатися у публічних місцях та у ЗМІ

2 липня у Верховній Раді зареєстрували законопроект «Про протидію лихослів’ю» (про дематюкацію мови)». Ініціатором законопроекту виступила народний депутат Ольга Богомолець.

Законодавча ініціатива стосується публічних осіб та ЗМІ і не зачіпає сферу особистого життя людей. Документом передбачені адміністративні штрафи за нецензурну лексику. Кошти, які надходитимуть до бюджету з виплати штрафів, пропонується віддавати Українському культурному фонду – на розвиток української культури і мови.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG