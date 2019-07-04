Радіо Свобода Daily: В парламенті пропонують заборонити українцям матюкатися у публічних місцях та у ЗМІ

Чи проведуть в Україні «дематюкацію»?

2 липня у Верховній Раді зареєстрували законопроект «Про протидію лихослів’ю» (про дематюкацію мови)». Ініціатором законопроекту виступила народний депутат Ольга Богомолець.

На своїй сторінці у фейсбуці вона написала: «Метою та завданням мого Проекту Закону є боротьба з використанням нецензурної лайки під час трансляції теле-радіопередач, публічних виступів, а також під час розповсюдження матеріалів, що містять нецензурну лайку засобами масової інформації та в інші способи (в тому числі, в мережі Інтернет)».

Свою ініціативу Ольга Богомолець пояснює як бажання врятувати українську мову від лихослів'я. Текст законопроекту читайте тут.

У ЄС завершили епопею з визначенням нових чільних посадовців

У Європейському союзі завершили чотириденну епопею з визначенням нових чільних посадовців ЄС: Європейський парламент обрав свого голову. Ним став італієць Давід-Марія Сассолі.

​Рішення щодо решти чотирьох чільних керівників у Євросоюзі несподівано затягнулося: через рішучі заперечення низки країн проти первісних кандидатур, їх після кількох раундів багатогодинних переговорів змогли узгодити тільки під вечір 2 липня, хоча сподівалися вирішити все ще до обіду 1 липня.

Нові, компромісні кандидатури ще має затвердити Європарламент. Детальніше читайте тут.

ЦВК скасувала реєстрацію Клюєва і Шарія – Парубій​

Голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що Центральна виборча комісія на засіданні у середу скасувала реєстрацію кандидатами в депутати ексголови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва і блогера Анатолія Шарія.

«Після мого ранкового публічного звернення до правоохоронних органів, вони таки надали документи, які дозволили ЦВК скасувати реєстрацію Клюєва і Шарія. Дякую українцям, що вчора вийшли на протест на Майдан», – написав Парубій у фейсбуці.

Раніше Служба безпеки України надіслала Центральній виборчій комісії документи, в яких пояснює, на яких підставах вважає, що щонайменше протягом останніх п’яти років на території України ексголова Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Клюєв і блогер Анатолій Шарій не перебували.

В Італії засудили перших трьох найманців-бойовиків із Донбасу

В Італії суд міста Генуї виніс вирок трьом найманцям, які воювали на Донбасі у лавах проросійських бойовиків. За обвинуваченням у вербуванні та проведенні незаконних воєнних дій на користь іноземної держави засудили 35-річного італійця Антоніо Катальдо, 39-річного албанця Олсі Крутані і 26-річного молдованина Володимира Вербицького.

Перших двох засудили до 2 років 8 місяців ув’язнення, а третьому відбувати тюремний термін 1 рік і 4 місяці. Різницю термінів перебування у в’язниці прокурор пояснив тим, що перші двоє ще активно займалися вербуванням іноземців для участі у бойових діях на Донбасі, а третій засуджений був «простим» солдатом. Згідно з документами обвинувачення, що взяли до уваги і судді, усі троє отримували різні грошові суми, щоб воювати разом із бойовиками на Донбасі проти українських військових у 2017–2018 роках. За даними карабінерів, за участь у бойових діях іноземні найманці отримували щомісяця 300-400 євро. Читайте детальніше тут.

5 запитань про люстрацію в Україні. Хто і чому хоче її скасувати?

Конституційний суд України 4 липня продовжить розгляд подання щодо відповідності Конституції закону про люстрацію. Перед цим засідання кілька разів відкладали. Низка громадських організацій та ініціатив вже анонсували проведення мітингів проти ймовірного скасування люстрації.

Що передбачає закон про люстрацію? До кого застосували люстрацію? До кого не застосували? Хто і чому хоче визнати її неконституційною? Що буде, якщо КСУ визнає закон про люстрацію неконституційним? Радіо Свобода відповідає на основні запитання.

Як працює продовольчий банк в Україні, порівняно з Чехією?

За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, у світі 1,3 мільярда тонн продуктів харчування щороку викидають на смітник. Щоб скоротити марнотратство та допомогти знедоленим, була створена система банків продовольства, перший з яких відкрився у США в 1967 році.

Журналісти Радіо Свобода вирішили з’ясувати, як працює подібна система в Україні та Чехії. Якщо в Чехії охоче показали всі етапи, як допомагають людям, то в Україні керівник такого благодійного проекту називає склад «режимним об’єктом».

Троєщина, вокзал, мости: як у Києві знімають рекламу і кліпи західні знаменитості

Нещодавно американська компанія Apple презентувала рекламу нових бездротових навушників AirPods, зняту в українській столиці. Вже через тиждень цей чорно-білий ролик набрав понад 21 мільйон переглядів.​

Київське море, спальні райони на Троєщині, покинуті радянські заводи, вокзал та мости – все це може бути звичною картиною для багатьох мешканців української столиці. Але для західних кліпмейкерів це – ідеальний знімальний майданчик, який змушує їх повертатися до Києва знову і знову. Хто ж іще знімав свої ролики в Києві – читайте в огляді.

Girls power, «Твін Пікс» та Мальдіви. 10 українських треків червня

Традиційно на початку місяця ми зібрали для вас головні музичні новинки українського шоу-бізнесу.

Від жіночих маніфестів і боротьби з традиціями до бажання робити «сторіз» на Мальдівах – Радіо Свобода зібрало десять українських треків, які привернули увагу в червні. Там багато цікавого, так що, поповнюйте свій плейлист тут.

Слухайте українське!

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