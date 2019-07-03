Girls power, «Твін Пікс» та Мальдіви. 10 українських треків червня

Від жіночих маніфестів і боротьби з традиціями до бажання робити «сторіз» на Мальдівах – Радіо Свобода зібрало десять українських треків, які привернули увагу в червні.

Ірина Федишин – «Хочу на Мальдіви»

Поп-співачка Ірина Федишин потішила своїх шанувальників композицією «Хочу на Мальдіви», кліп на яку зібрав 170 тисяч переглядів. Назва влучно описує й весь трек. Як зазначає співачка, вона написала свою композицію самотужки «у гримерці міста Шепетівка». «Інколи нам хочеться все кинути, забути про проблеми і поїхати кудись на відпочинок», – розповідає Ірина.

«Фіолет» – «До Серця»

Музичний поп-рок гурт із Луцька «Фіолет» випустив трек «До Серця» і кліп до нього. Це – перший сингл із майбутнього міні-альбому гурту. «Ми не в змозі виправити минулого, але в нас є теперішнє, щоб змінити майбутнє», – описують музиканти свою пісню про кохання. Кліп зібрав уже понад 70 тисяч переглядів.

KAZKA – «Пісня сміливих дівчат»

Після тривалої перерви відомий за піснею «Плакала» гурт KAZKA випустив трек «Пісня сміливих дівчат» – перший сингл із нового альбому NIRVANA. Як зазначають музиканти, ця пісня – «жіночий маніфест, ода girl power, заклик до всіх дівчат планети: знайте собі ціну і нікому ніколи не дозволяйте себе ображати». Трек на ютубі зібрав понад 2,7 мільйонів переглядів.

Alina Pash – «Пинтя: місто»

Співачка Alina Pash випустила в червні другу частину свого альбому «Пинтя» під назвою «Пинтя: місто». До цієї частини альбому увійшло ще 10 нових пісень. Назва пов’язана з фольклорним персонажем Пинтею Хоробрим, який був «закарпатським Робін Гудом».

ТНМК – «Ми Смішили Бога»

Новий сингл та кліп «Ми смішили Бога» собі на день народження 14 червня подарував гурт «Танок на майдані Конго». Відео, яке зібрало понад 100 тисяч переглядів, складається з раритетних фото учасників гурту, на яких також можна помітити друзів гурту – від Сергія Сівохо до Кузьми. Сама пісня підбиває проміжні підсумки існування одного з найдавніших гуртів України.

VIDVERTO – «Зіграй зі мною в любов»

Рок-гурт VIDVERTO з Дніпра презентував легкий сингл «Зіграй зі мною в любов». Як зазначив автор пісні, Євген Назарук, пісня – про втрату голови від закоханості. «Відчуття закоханості не осягнути і не виміряти, нехай тримає нас, нехай розправляє наші крила», – каже музикант. Трек зібрав на ютубі майже 40 тисяч переглядів.

Стасік – «Бій з тінню»

Яскравий кліп вийшов від співачки та учасниці воєнних дій на Донбасі Анастасії Шевченко. Пісня під назвою «Бій з тінню», яка зібрала понад 130 тисяч переглядів, як і минулий трек – тривожна та моторошна. Окрім боротьби з собою та світом, з його правилами, обмеженнями, нормами, у пісні також іде мова про шкідливе для довкілля споживацтво. «Іронічно, що коли ми намагаємося захистити природу від знищення – ми захищаємо її від самих себе», – коментує співачка.

Христина Соловій – «Любий друг»

Співачка Христина Соловій випустила кліп на пісню «Любий друг» із однойменного альбому. Містичний кліп за мотивами стрічки Дейвіда Лінча «Твін Пікс» зібрав майже 440 тисяч переглядів. «Це відео про спорідненість душ – про те, що ми часто відчуваємо, але не можемо пояснити словами», – розповів режисер кліпу Юрій Радковський.

ONUKA – Zenit

Зірковий електронний гурт ONUKA у червні презентував трек Zenit. Виконавці зазначають, що в пісні використані семпли з серії старовинних платівок «Троїста музика» зібраних із різних частин України. «Це історія про іншу сторону похмурого, а часом і химерного світу. Коли сонце досягає свого зеніту, усі тіні навколо щезають, страхи людей ховаються. Навколишнє зупиняється щодня на мить, і в цій миті сховано прекрасне», – описують вони трек. На ютубі він зібрав понад 90 тисяч переглядів.

CLOUDLESS, Яна Шемаєва – «Ми Одне»

Спільний трек із авторкою пісні «Охрана отмєна» Яною Шемаєвою (Jerry Heil) представив гурт Cloudless. Романтична композиція «Ми Одне» увійшла до нового альбому гурту «Маяк». «Ця пісня про важливих людей, які оточують, надихають, підтримують, дають сили. Про «своїх» людей», – розповідають про трек музиканти.