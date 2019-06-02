Романтика, кавери, Чорнобиль. 10 українських треків травня

Від ліричних пісень про любов до електрофольку – Радіо Свобода зібрало десять українських пісень, які привернули увагу в травні.

«БЕZ ОБМЕЖЕНЬ» – «Мільярди»

Рок-гурт «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ» випустив новий трек з класичним для гурту звучанням «Мільярди». Як зазначають у колективі, пісня – про покоління людей, у яких «cерця потужно б'ються від мільярдів слiв та сильних почуттів». На YouTube композиція зібрала майже 400 тисяч переглядів.

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Jerry Heil – «Вільна каса»

Блогерка та співачка Jerry Heil після успіху пісні «Охрана отмєна» пішла далі. Її підписники попросили записати трек на іншу фразу «з народу» – «Вільна каса». Уривок треку, який виклала Jerry Heil на YouTube, зібрав 200 тисяч переглядів.

Shy & Pianoбой – «Цілуй мене»

Співак Pianoboy випустив спільний трек зі співачкою Shy під назвою «Цілуй мене». Це – лірична композиція про любов: «Нащо ти куриш? Цілуй мене!» – звучить у приспіві. Кліп на пісню зібрав уже майже 940 тисяч переглядів.

«СКАЙ» – «Захотів»

Рок-гурт «СКАЙ» випустив на пісню «Захотів» кліп, який зрежисував Олександр Денисенко. У кліпі використали кадри з фільму «WONDERWALL» того ж режисера. І фільм, і кліп розповідають про хлопця Олега, який зустрічає дівчину Сашу та їде з нею до зони відчуження у Чорнобилі. Там Олег переживає символічне переродження та шукає відповіді на внутрішні питання. Кліп зібрав 170 тисяч переглядів.

YUKO, P.PAT – Bliad (Hrushka)

Електро-фолк гурт YUKO разом з електронним музикантом P.PAT випустили новий трек Bliad (Hrushka). У пісні використаний мікс електронного біта з гітарами та барабанами. Музиканти навіть запросили бажаючих взяти участь у кліпі на цю пісню. Для цього потрібно зняти власне виконання пісні з селфі-камери та надіслати їм.

TAYANNA, LAUD – «Без тебе»

Ще один романтичний трек травня – «Без тебе», який записали TAYANNA та LAUD. «Ця пісня про гордість, яка заважає людям зізнатись в їх почуттях», – розповідає співачка TAYANNA.

Злата Огневич – «Солодка Кара»

Злата Огневич випустила пісню «Солодка Кара» одразу з кліпом, який зібрав більше 620 тисяч переглядів. Кліп знімали на покинутому заводі в Києві. «Цю локацію ми вибрали тому, що я хочу донести: не варто прив'язуватися до речей, до обставин», – зазначає співачка. Новий сингл увійде у другий студійний альбом.

«Жадан і Собаки» – «Тьолка барабанщика»

Ска-панк проект «Жадан і Собаки» випустили трек «Тьолка барабанщика», який увійде в п’ятий альбом гурту, а також кліп до нього. Участь у зйомках крім самих музикантів, узяли слухачки групи. Їх запросили через соціальні мережі, зазначають музиканти.

«Антитіла» – Symphony

Новий трек випустив і гурт «Антитіла». Кліп та пісня Symphony – це кавер на однойменну пісню відомого британського гурту Clean Bandit. Сам трек був записаний і знятий спільно з цим гуртом. «Антитіла» своїм аранжуванням привніс фарби національного колориту, додавши українські музичні інструменти, українську лірику в пісню Clean Bandit», – зазначають музиканти. Кліп зібрав більш ніж 850 тисяч переглядів.

Alina Pash – «ПИНТЯ: Гори» та «Се Україна, йо!»

Співачка Alina Pash випустила в травні частину свого дебютного альбому «ПИНТЯ: Гори». В альбомі йдеться про закарпатського Робіна Гуда – Пинтю Хороброго. Друга частину альбому вийде, згідно з анонсом на сторінці співачки, 13 червня.

Окремої уваги вартий кліп співачки «Се Україна, йо!», який вийшов на неофіційному YouTube-каналі. Це – певна репліка на пісню та кліп This is America відомого американського співака Childish Gambino.