Верховна Рада схвалила додаткову підставу для демобілізації

Верховна Рада на пленарному засіданні в середу дозволила звільняти зі служби військовослужбовців, призваних за мобілізацією, і тих, хто проходить її за контактом, у разі, якщо їхні близькі родичі загинули чи зникли безвісти в період воєнного стану. Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк і Олексій Гончаренко в своїх Telegram-каналах.

Повідомляється, що ухвалення відповідного законопроєкту підтримав 291 народний депутат.

У законопроєкті зазначено, що до близьких родичів належать чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся, рідні брат (сестра) військовослужбовців.

Напередодні Верховна Рада продовжила термін дії воєнного стану і загальної мобілізації в Україні у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії. Зокрема, термін дії воєнного стану і мобілізації продовжується ще на 90 днів: з 20 травня до 18 серпня.