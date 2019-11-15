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15 листопада 2019, Київ 15:45
Новини | Економіка

Рада у першому читанні схвалила законопроєкт про скасування держмонополії на виробництво спирту

Відповідне рішення підтримали 293 депутати

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Верховна Рада 15 листопада у першому читанні підтримала законопроєкт про скасування держмонополії на виробництво спирту. Відповідне рішення підтримали 293 депутати.

У разі остаточного ухвалення законопроєкту виробництво спирту буде дозволено приватним компаніям за наявності відповідних ліцензій.

Також документом пропонується провести повну лібералізацію експорту спирту з України. Щоб захистити українського виробника, зазначається у законопроєкті, імпорт спирту до 1 2022 року зможуть здійснювати уповноважені Кабінетом міністрів державні підприємства.

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