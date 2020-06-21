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21 червня 2020, Київ 19:36
Новини | Суспільство

В Україні чоловіки найчастіше стають батьками у віці 30-39 років – Держстат

У 2019 році у чоловіків 30-39 років народилися 135 167 дітей

В Україні чоловіки найчастіше стають батьками у віці 30-39 років, повідомила Державна служба статистики в День батька.

У 2019 році у чоловіків цього віку народилися 135 167 дітей. Ще 108 080 дітей народилося в чоловіків у віці 20-29 років. На третьому місці йде вікова категорії «40-49 років» (26 999 дітей).

Майже 2 800 дітей народилися в чоловіків віком від 50 років.

У 2020 році в Україні вдруге офіційно святкують День батька. Це міжнародне свято відзначають щороку в третю неділю червня.

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