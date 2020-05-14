День Європи у Києві відзначатимуть у телеформаті

Через поширення коронавірусної інфекції COVID-19 День Європи у Києві відзначатимуть в новому онлайн, теле- та радіоформаті, повідомила пресслужба КМДА.

Згідно з повідомленням, 15-17 травня киянам на столичному комунальному телеканалі запропонують до перегляду святкову програму, зокрема вистави, концерти, шоу тощо.

Щороку у третю суботу травня у Києві відзначають День Європи в Україні.

Нині майже всі масові, спортивні, мистецькі заходи як в Україні, так і у світі перенесені, скасовані або переведені в онлайн через пандемію коронавірусу.