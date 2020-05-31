Сьогодні відзначають День Києва, святкування проходять у теле- та онлайн форматі

Сьогодні, 31 травня, відзначають День Києва – столиці України виповнюється 1538 років.

Цього року День Києва святкують у теле- та онлайн форматі, оскільки заборона на масові заходи продовжує діяти через епідемію коронавірусу.

«В ефірі телеканалу «Київ» зранку триватиме святкова програма. Зокрема, кияни побачать привітання, серії тематичних сюжетів «Прогулянки Києвом», «Київ, який ми любимо», «Портрети» та «Історії», – повідомляли у КМДА.

Також запланована трансляція «Пробігу під каштанами», який проходитиме онлайн, і радіоконцерти.

«Готують кілька святкових сюрпризів і для користувачів соціальних мереж. Столичні колективи створюють святкові ролики, які розповсюдять у соцмережах, на Youtube-каналах, на своїх сайтах», – зазначили у КМДА.

У цей день також мають запрацювати міські фонтани, запуск яких відкладали через карантин.