Київ відзначає 1539-річчя: Зеленський і Кличко привітали з Днем міста

Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Днем Києва, назвавши його особливим містом.

«Затишні та сповнені історією вулички Подолу й широкі проспекти спальних районів – заворожують по-своєму. Та головне у Києві те, що ти постійно чуєш його серцебиття. Серцебиття, яке заряджає. Якби Київ був людиною, сьогодні я хотів би просто обійняти його і сказати: «Люблю тебе, старенький!» З днем народження, Києве!», – написав Зеленський у фейсбуці.

Мер Києва Віталій Кличко привітав українців з Днем столиці відеороликом.

«Прокинутися в місті, яке любиш. Відкривати його для себе знову і знову. Дбати про його красу і комфорт. Навчатися і працювати. Закохуватися і відпочивати. Щодня творити тут свою історію. Твій Київ – твоя історія», – сказав Кличко.

У ці вихідні в столиці до Дня Києва запланована низка культурних і розважальних заходів.

День Києва відзначають щороку в останню неділю травня.