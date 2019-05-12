У світі й Україні відзначають День матері

85 країн світу, в тому числі й Україна, відзначають День матері 12 травня (у другу неділю травня). Президент Петро Порошенко у своєму зверненні з нагоди свята зокрема згадав про матерів військових.

«Вклоняюся до землі матерям, чиї сини та доньки стали на захист України від російської агресії. Разом із усім нашим народом молюся за них і за їх родини», – йдеться в привітанні.

Традиція відзначати День матері у травні походить зі Сполучених Штатів. Американка Анна Джарвіс почала кампанію в 1905 році, щоб вшанувати пам’ять своєї померлої матері, учасниці руху за мир Анни Рівз Джарвіс. Джарвіс-старша піклувалася про поранених учасників Громадянської війни з обох боків і займалася громадською діяльністю в сфері охорони здоров’я. Першим штатом, який почав відзначати День матері, стала батьківщина Джарвіс, Західна Вірджинія, у 1910 році.

Святкувати День матері в українській громаді було ініціативою Союзу українок Канади 1928 року. 1929 року її підтримали у Львові, та згодом свято заборонила радянська влада.

Свято неофіційно відродилося після відновлення незалежності України, а з 2000 року вшановується й на державному рівні.