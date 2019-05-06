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06 Травень 2019, Київ 12:17
Новини | Політика

В Україні вперше відзначають День піхоти

Під час військового параду до Дня Незалежності України. Київ, 24 серпня 2018 року

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6 травня в Україні вперше відзначають День піхоти.

Свято встановлене указом президента України від 19 квітня 2019 року з «метою вшанування мужності та героїзму воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також започаткування сучасних військових традицій».

Парад для людей: чому вулиці Києва були переповнені? – відео
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Парад для людей: чому вулиці Києва були переповнені? – відео

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День піхоти відзначають 6 травня, оскільки саме в цей день у 1648 році козаки перемогли в битві біля Жовтих Вод. Це перша переможна битва національної визвольної боротьби під проводом Богдана Хмельницького. Крім того, 6 травня відзначають релігійне свято – День Юрія Змієборця. Він був одним з покровителів українського війська.

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