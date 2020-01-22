Зеленський у День соборності: щоб стати єдиними, треба бути сильними

Українці повинні бути сильними, щоб стати єдиними, заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до Дня соборності.

«Дорогі українці! Щоб бути сильними, треба стати єдиними. Щоб стати єдиними, треба бути сильними. Пам’ятаймо про це!», – заявив Зеленський.

Він заявив, що в сучасному світі відчуття нації єдиним цілим виникає не тільки завдяки спільним традиціям, культурі та релігії, а ще й завдяки цінностям, які прийнятні для кожного куточка України.

«І за якими у майбутньому українців могли б індентифікувати у кожному куточку планети. Цінності доброчесності та порядності. Вихованості й толерантності. Цінності свободи та демократії. Бажання економічного добробуту та процвітання. Бажання бути заможним. Цінності поваги до закону, приватної власності та поваги одне до одного», – сказав Зеленський.

22 січня 1919 року був проголошений Акт Злуки. Це одна з найвизначніших подій доби Української революції 1917–1921 років. Ухвалення цього документа означало об’єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. День Соборності України – державне свято, його офіційно відзначають з 1999 року.