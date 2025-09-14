«Робота в зоні ризику»: Зеленський привітав із Днем танкових військ України

Президент України Володимир Зеленський привітав військових із Днем танкових військ, йдеться у його повідомленні у телеграмі.

«Дякуємо всім, хто присвятив себе цій службі. Бути танкістом – це щоденна робота в зоні ризику, у складних умовах, це командна взаємодія, точність, витримка й велика відповідальність. Наші танкові екіпажі заходять у найгарячіші точки, прикривають піхоту, ведуть вогонь по позиціях ворога й рятують життя побратимів», – зазначив Зеленський.

Президент також подякував українським танкістам за відвагу та професіоналізм.

«Світла пам’ять усім, хто віддав життя, захищаючи свободу України. Слава воїнам-танкістам! Слава Україні!» – підсумував він.

Президент України своїм указом від 9 вересня 2023 року встановив в Україні День танкових військ, який відзначається щороку 14 вересня.