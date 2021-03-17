Денісова просить заборонити виготовлення контенту із сексуалізацією образу дітей

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова просить парламент заборонити виготовлення контенту із сексуалізацією образу дітей.

«Я звернулась до комітету Верховної Ради України з гуманітарної та інформаційної політики із ініціативою щодо внесення змін до Закону України «Про захист суспільної моралі» в частині захисту малолітніх дітей від негативного впливу продукції сексуального чи еротичного характеру, а також стосовно заборони виготовлення та розповсюдження фото та/або відео сексуального чи еротичного образу дітей», – заявила Денісова.

Коментуючи ситуацію з відносинами 8-річної дівчинки і 13-річного хлопця, омбудсмен заявила, що вважає дії їхніх батьків такими, що порушують права дітей.

«Наголошую, що розміщення такого контенту у соціальних мережах або інших ресурсах дає можливість відстежити місце проживання та навчання дітей. Цим можуть скористатись люди, які мають певні злочинні наміри, зокрема вчинення сексуального насильства над дитиною», – додала Денісова.

Останніми днями в соціальних мережах обговорюють стосунки двох малолітніх дітей-блогерів. Дитячий омбудсмен Микола Кулеба заявив, що звернувся до правоохоронців.

Поліція відкрила провадження за частиною 1 статті 301 Кримінального кодексу України (ввезення в Україну творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру з метою збуту чи розповсюдження або їх виготовлення). Батьків 8-річної дівчинки і 13-річного хлопця викликали до поліції.

Матір дівчини в коментарі виданню «Сегодня» заявила, що «нічого незаконного не було скоєно».