Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за сексуальне домагання дітей – ОПУ

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Ланцаротської конвенції)» № 1256-IX. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

«Цей закон закріплює в українському законодавстві визначення поняття «дитяча порнографія» та встановлює кримінальну відповідальність за вчинення дій сексуального характеру, домагання осіб, які не досягли 16-річного віку, за виготовлення та використання дитячої порнографії, за відвідування або проведення заходів сексуального характеру за участю неповнолітньої особи, а також за втягнення дитини до участі в таких заходах», – йдеться в повідомленні.

Відповідно до документа, кримінальне правопорушення, вчинене стосовно малолітніх або неповнолітніх, має бути розслідуване невідкладно й розглянуте в суді першочергово.

Закон передбачає особливий механізм захисту дітей, які постраждали від сексуального насильства або стали його свідками.

18 лютого Верховна Рада імплементувала норми Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуального насильства. За це рішення проголосували 322 депутати.