Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
12 березня 2021, Київ 20:10
Новини | Політика

Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за сексуальне домагання дітей – ОПУ

Закон передбачає особливий механізм захисту дітей, які постраждали від сексуального насильства або стали його свідками

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Ланцаротської конвенції)» № 1256-IX. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

«Цей закон закріплює в українському законодавстві визначення поняття «дитяча порнографія» та встановлює кримінальну відповідальність за вчинення дій сексуального характеру, домагання осіб, які не досягли 16-річного віку, за виготовлення та використання дитячої порнографії, за відвідування або проведення заходів сексуального характеру за участю неповнолітньої особи, а також за втягнення дитини до участі в таких заходах», – йдеться в повідомленні.

Відповідно до документа, кримінальне правопорушення, вчинене стосовно малолітніх або неповнолітніх, має бути розслідуване невідкладно й розглянуте в суді першочергово.

Закон передбачає особливий механізм захисту дітей, які постраждали від сексуального насильства або стали його свідками.

18 лютого Верховна Рада імплементувала норми Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуального насильства. За це рішення проголосували 322 депутати.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG